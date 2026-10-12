Fournisseur unique des pneumatiques utilisés par les pilotes MotoGP depuis la saison 2016, Michelin va laisser sa place à Pirelli à l’issue de cette saison.

Mais avant de céder sa place, la marque de Clermont-Ferrand dresse un bilan tout en images, anecdotes et témoignages de ces onze saisons consécutives de MotoGP.

11 saisons résumées en une mini-série de 6 épisodes, intitulée « Racing on Trust – Une décennie de Michelin en MotoGP ». Avec les deux premiers épisodes déjà disponibles depuis quelques jours, elle propose une plongée dans les coulisses de l’engagement de Michelin depuis son retour en MotoGP en 2016. Les épisodes suivants seront ensuite disponibles chaque jeudi.

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L’épisode 1, « Le retour », nous plonge dans les coulisses du retour de Michelin en MotoGP et du défi que représentait alors l’arrivée d’un fournisseur unique de pneumatiques. Il raconte aussi l’euphorie d’un premier succès au Qatar, mais également la tournure inattendue du Grand Prix en Argentine…

Un épisode sur lequel revient l’épisode 2, « Regagner la confiance », notamment sur l’incident spectaculaire survenu lors du Grand Prix d’Argentine, lorsque la bande de roulement du pneu de Scott Redding se décolle.

Retour sur 10 ans de MotoGP

À cette occasion, Michelin a donné la parole à plus de 25 acteurs majeurs du paddock MotoGP. Pilotes (Marc Márquez, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Cal Crutchlow, Jack Miller, Johann Zarco), team managers (Lucio Cecchinello, Gigi Dall’Igna, Alberto Puig et Hervé Ponchara)l, dirigeants (Carmelo Ezpeleta, Loris Capirossi) et experts de Michelin Motorsport (Piero Taramasso, Jean-Claude Catalano, Jean-Philippe Cappelle et Nicolas Goubert) partagent leurs témoignages exclusifs sur les défis, les innovations et les succès qui ont marqué leur expérience en MotoGP durant toutes ces années.

Une série à découvrir sur la page YouTube de Michelin.