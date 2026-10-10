En France, en 2024, 11,7 millions de points ont été retirés sur les permis de conduire à la suite d’infractions routières en tous genres.

Des pertes de points qui proviennent en partie des plus de 4 500 radars automatiques disposés sur les bords de route ou dans les villes.

Si tous les utilisateurs sont censés être égaux devant la loi française, les motards et scootéristes profitent pourtant d’une faille, légale, dans le système.