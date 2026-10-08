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Gamme Indian Scout : le pack duo offert sur les cruisers jusqu’à fin novembre

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Jusqu’au 28 novembre 2026, Indian offre le kit duo pour tout achat d’une Scout ou Scout Sixty neuve des millésimes 2025 ou 2026. La marque américaine a également confirmé sa présence sur le salon EICMA de Milan.

Gamme Indian Scout : le pack duo offert sur les cruisers jusqu’à fin novembre

Cet automne, le constructeur américain Indian Motorcycle dynamise la commercialisation de sa gamme cruiser phare.

Depuis le 1er septembre, et jusqu’au 28 novembre prochain, tout achat d’une Indian Scout ou Scout Sixty neuve s’accompagne d’un pack duo offert pour voyager à deux sans surcoût.

Le pack offert contient une selle biplace et les repose-pieds passager dédiés.

Disponibles en version standard ou bridables A2 les modèles Scout et Scout Sixty sont d’origine en configuration monoplace. Elles peuvent désormais être transformées sans frais pour accueillir un passager.

En parallèle de l’annonce de cette offre commerciale, la marque américaine a également annoncé sa présence à l’événement mondial numéro une de l’industrie moto, le salon EICMA de Milan, qui se tiendra à partir du 3 novembre prochain.

« En tant que salon de la moto le plus important au monde, l’EICMA a toujours constitué une plateforme privilégiée pour faire le point sur nos activités et présenter nos derniers modèles aux marchés clés, tant européens qu’internationaux. L’Europe reste un pilier majeur de notre activité », a déclaré Mike Kennedy, PDG d’Indian Motorcycle. « L’année 2026 a rendu hommage à notre histoire mais, plus important encore, elle a propulsé notre marque en tant qu’entreprise indépendante, portée par une détermination et un engagement renouvelés », a-t-il enchaîné. « Pour l’avenir, 2027 s’annonce comme une année passionnante pour Indian Motorcycle, alors que nous renforçons notre offre et continuons à consolider nos relations avec nos concessionnaires et nos clients. »

 

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