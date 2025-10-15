Coup de tonnerre dans le monde de la moto : Indian vendue à un ex-cadre de Harley-Davidson !

Polaris Industries, propriétaire d’Indian depuis 2011, a annoncé la vente surprise de la marque à Carolwood LP, un fonds d’investissement basé à Los Angeles. Cette opération devrait être finalisée début 2026, mais son impact est déjà retentissant.

Mike Kennedy, ancien vétéran de Harley-Davidson avec 26 ans de maison, devient PDG de la nouvelle entité Indian Motorcycle. Un choix symbolique, presque provocateur. L’actuel patron de la division On-Road de Polaris, Mike Dougherty, partira à la retraite une fois la transition complétée.

« Indian Motorcycle est une marque emblématique, bâtie sur l'héritage et la fierté américains. Notre rôle sera de veiller à ce que cet héritage perdure pour les 100 prochaines années », a déclaré Adam Rubin, associé de Carolwood LP.

Derrière le vernis des communiqués officiels se cache une réalité économique : Indian ne pesait que 7 % du chiffre d’affaires annuel de Polaris (environ 478 millions de dollars). Pourtant, en se séparant de la marque, Polaris espère gagner 50 millions de dollars d’EBITDA et*augmenter son bénéfice par action de 1 dollar.

Mike Speetzen, PDG de Polaris, justifie la vente ainsi : « cet accord permettra aux deux entreprises d'avancer plus rapidement, de stimuler l'innovation et de se concentrer sur leurs atouts. »

Autrement dit : Polaris veut investir sur des segments plus rentables (VTT, motoneiges, véhicules militaires) et tourne la page Indian malgré son prestige.

Indian reste intacte… pour l’instant

Pas de déménagement prévu : Indian conserve ses usines de Spirit Lake (Iowa), son centre de R&D en Suisse, et la quasi-totalité de ses 900 employés. Carolwood LP prévoit de continuer à faire vivre la marque « à l’américaine », mais avec une stratégie plus agressive à long terme.

La participation minoritaire de Polaris garantit une transition douce, mais la gouvernance passe entièrement sous la houlette de Carolwood.

Le fait qu’un ex-cadre de Harley-Davidson prenne la tête d’Indian allume un feu dans l’imaginaire collectif. Est-ce la résurrection d’un duel mythique ou l’annonce d’un virage plus stratégique pour Indian ? Les fans, eux, observent attentivement.

L’objectif affiché : positionner Indian comme une marque haut de gamme, indépendante, avec plus de flexibilité et, pourquoi pas, de nouvelles gammes de modèles hors des sentiers battus.

En résumé, Indian Motorcycle a été vendu à Carolwood LP. Un ancien de Harley-Davidson a été nommé PDG avec pour objectif de recentrer et améliorer sa rentabilité. Carolwood veut redonner un cap ambitieux à la marque. L’éternelle rivalité avec Harley-Davidson entre dans une nouvelle ère.