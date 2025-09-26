L'Indian Challenger bat un record du monde datant de plus de 70 ans !

Après les baggers Harley-Davidson, que l'on verra intégrés au calendrier MotoGP à partir de la saison prochaine, Indian réplique avec un record du monde de vitesse battu sur le lac salé de Bonneville.

« Bonneville est une terre sacrée, non seulement pour Indian Motorcycle, mais pour tous les sports mécaniques. Cette initiative visait bien plus que l'établissement d'un record ; il s'agissait d'honorer les légendes qui nous ont précédés et de viser la vitesse maximale », a affirmé Gary Gray, vice-président d'Indian.

C'est donc dans le décor intemporel des Bonneville Salt Flats qu'Indian a établi ce record, datant de 1972, quand Angerer filait à 273,25 km/h au guidon de sa Triumph sur le sol salé.

Plus que dépassée, la marque a même été tout simplement pulvérisée par Tyler O'Hara, spécialiste de ce genre de performances, déjà détenteur de plusieurs records du monde et pilote officiel de la marque dans le championnat américain.

Au guidon d'une Indian Challenger préparée façon King of the Baggers par S&S Cycle, le pilote a atteint la vitesse folle pour ce type de motos de 312,76 km/h.

Plus de 300 km/h en bagger, en promenade à Bonneville

La moto utilisée est équipée d'une évolution du moteur bicylindre en V PowerPlus d'Indian de 1 834 cm³, avec arbres à cames hautes performances S&S, admission surdimensionnée, électronique sur mesure pour une puissance annoncée à 185 chevaux. Autrement dit, ce n'est plus vraiment le bagger de Monsieur-tout-le-monde.

Avec ce record, Indian prouve que son ADN sportif n'est jamais très loin, et que même un bagger peut établir des records en atteignant des vitesses folles pour ce type de machines, pas exactement conçues pour cela à la base.