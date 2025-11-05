Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Indian

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Présent sur le salon de Milan, le constructeur américain Indian a dévoilé deux nouvelles versions de sa Sport Scout avec la RT et la Sixty. Deux motos qui viennent compléter la gamme Scout d’Indian avec des ambitions différentes.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Repensée il y a peu, l’Indian Scout est dotée d’un moteur bicylindre en V de 1 250 cm³ offrant 94 chevaux, intégré dans un cadre tubulaire en acier.

À l’occasion du salon de Milan, deux nouveautés rejoignent la grande famille Scout : la Sport Scout RT et la Sport Scout Sixty.

La Sport Scout RT, se distingue par ses sacoches rigides verrouillables offrant plus de 37 litres de rangement étanche. De nouveaux garde-boues et un carénage latéral assortis à la couleur de la carrosserie, associés à des graphismes revisités, confèrent à la Sport Scout RT un look custom intégral.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Des rehausseurs de guidon de 152 mm avec finitions usinées, sont proposés de série. Les tés de fourche usinés complètent l’ensemble, offrant un style personnalisé et une ergonomie optimisée. La moto (257 kg) dispose d’une selle monoplace. La roue avant de 19 pouces de la Sport Scout RT renforce son caractère agressif.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Disponible en finition Limited + Tech, la nouvelle Indian Sport Scout RT est proposée à partir de 18 690 euros en Black Smoke, Sunset Red Metallic et Chalk.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan
Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan
Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Gamme la plus accessible de la famille Scout, la Sixty repose sur un moteur V-Twin de 999 cm3 qui délivre pour sa part 85 chevaux. La nouvelle Indian Sport Scout Sixty offre une option plus sportive et agressive aux côtés des Scout Sixty Bobber et Scout Sixty Classic.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Le guidon Mini Ape et les rehausseurs intégrés de la Sport Scout Sixty améliorent la position de conduite et le contrôle pour une conduite plus sportive. La selle sport se fait plus confortable, et la hauteur de selle basse rend la moto accessible au plus grand nombre (654 mm). La Sport Scout Sixty est complétée par une roue avant de 19 pouces, alliant style et maniabilité.

Deux nouvelles Indian Sport Scout présentées à Milan

Disponible en finition Limited, l’Indian Sport Scout Sixty est proposée en coloris Black Smoke à partir de 14 690 euros. Elle est également disponible en version A2 pour les jeunes permis.

