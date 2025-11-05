Ultraviolette lance au salon de Milan son premir trail routier 100% électrique

Vous ne connaissez peut-être pas la marque Ultraviolette et c'est un tort si vous vous intéressez à la mobilité électrique puisque le constructeur indien dispose déjà dans sa gamme un roadster sportif dénommé F77 particulièrement intéressant comme nous l'avons vu lors de notre essai réalisé cet été.

Aujourd'hui, voici un nouveau venu dans la gamme. Son nom : X47 Crossover. Une moto qui, comme son nom l’indique, se veut plus polyvalente, et prend cette fois des airs de trails modernes, reposant toujours sur la base mécanique de la F77. Le moteur est capable de délivrer jusqu’à 30 kW (40 chevaux en crête) et un couple de 100 Nm, transmis par chaîne à la roue arrière. La vitesse maximale annoncée de 145 km/h. Sa batterie intégrée de 10,3 kWh pouvant être alimentée par un chargeur intégré de 1,6 kW.

Mais surtout, c'est le contenu technologique qui impressionne avec pour la première fois dans l'univers de la moto un radar arrière longue portée de 77 GHz qui scanne jusqu’à 200 mètres, en ajustant sa détection à l’inclinaison de la moto. Il permet d’observer les angles morts, d’aider au changement de voie, de prévenir les risques de collision arrière ou encore d’avertir le pilote lorsqu’il se fait dépasser. Il est associé à deux caméras HDR équipées d’un système d’enregistrement de 32 Go. Les deux caméras sont reliées à un second écran disposé juste au-dessus de l’instrumentation TFT couleur et connectée de cinq pouces.

Pour l'instant, les prix de ce X47 ne sont pas encore connus.