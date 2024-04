Essai - Indian Scout (2025) : la preuve par cinq

Actualité chargée pour Indian Motorcycle en ce début d'année 2024. Fondée en 1901, la plus ancienne des marques de motos américaines donne un sacré coup de jeune à son best-seller, la fameuse Indian Scout. " La Scout est le cruiser américain le plus emblématique de tous les temps et est le symbole de la marque Indian Motorcycle ", a déclaré Mike Dougherty, président d'Indian Motorcycle. Il faut dire que depuis son lancement il y a dix ans, la moto s'est écoulée à plus de 100 000 exemplaires pour une part de marché de plus de 20 % dans le monde. Avec plus de 50 % des ventes de la marque à l'international, la Scout est aussi un modèle de conquête avec 93 % de clients qui découvrent la marque à son guidon, et 28 % de motards débutants. On comprend donc aisément le défi que représente le lancement d'une toute nouvelle version.

" Une évolution plus qu'une révolution, même si tout est nouveau " nous déclarait Ola Stenegärd, l'enthousiaste directeur de la conception des produits de la marque en préambule de nos deux journées d'essai. À commencer par le moteur V-Twin SpeedPlus 1250. Un bicylindre en V de 1 250 cm3 (logique direz-vous) à refroidissement liquide, qui a été entièrement dessiné et qui développe jusqu'à 111 ch (82 kW) de puissance et 109 Nm de couple. Soit respectivement 11 % et 14 % de plus sur toutes les plages de régime. Pour mémoire, le bloc précédent de l'Indian Scout affichait une cylindrée de 1 133 cm3 pour 95 ch et 97 Nm. Par ailleurs, la transmission à six rapports est assurée par une courroie, tandis que la moto dispose de plusieurs modes de conduite ainsi que d’un contrôle de traction sur lesquels nous reviendrons plus loin.

Pour accompagner ce nouveau moteur, la Scout est dotée d'un cadre tubulaire inédit, qui troque l'aluminium pour de l'acier, sans augmenter le poids bien au contraire. La version 2024 affiche même 5 kg de moins sur la balance.

La ligne évolue en douceur pour conserver les éléments qui ont fait le succès de ce modèle. Selle la plus basse du marché à 680 mm, cadre tubulaire en S, au final, outre son nouveau bloc moteur c'est surtout au niveau de l'échappement, qui troque la double ligne d'échappement pour un seul silencieux, et du radiateur beaucoup plus compact et discret que l'Indian Scout affiche visuellement sa différence. Allégée visuellement, le charme agit. En témoignent les réactions des passants face à cette moto qui se veut aussi sportive sous ses airs néo-rétros.

Ou plutôt de ces motos car l'Indian Scout 2025 se décline désormais dans cinq versions : le modèle original avec la Scout Classic, le célèbre Bobber qui représente le gros des ventes, la Sport et deux nouveautés avec la Super Scout et la 101. La première joue à fond la carte de l’héritage à grand renfort de chromes et avec des garde-boue évasés typiques de la marque.

Plus minimaliste avec des garde-boue tronqués et une selle solo, la Scout Bobber adopte un style plus sombre et de gros pneus de 16 pouces caractéristiques des customs. La suspension de 51 mm rabaisse encore la position tandis que les rétroviseurs sont intégrés en bout de guidon. C'est joli visuellement, mais sur certains modèles leur position vers le bas les rend complètement inutilisables.

Pour sa part, l'Indian Sport Scout bénéficie de la même finition noire non sans ajouter un carénage de série, des rehausseurs de guidon de 150 mm noir brillant, et une selle sport censée offrir un meilleur soutien au niveau du bas du dos. Enfin, si la roue arrière reste en 16 pouces, celle à l'avant passe en 19 pouces.

Plus routière qu'urbaine, l'Indian Super Scout est l'un des deux grandes nouveautés de cette année. Équipée de série d'un pare-brise facilement démontable, d'une selle passager et de deux sacoches, elle dispose d'une partie cycle modifiée avec les jantes à rayons, et une suspension dont le débattement augmente à 76 mm pour renforcer le confort. Et comme sur la Scout Classic, les amateurs de chromes seront aux anges.

Enfin, l'Indian 101 Scout viendra chapeauter la gamme et ambitionne de devenir la référence en matière de cruiser V-Twin. Annoncée comme étant la Scout la plus puissante à date, elle voit sa puissance portée à 111 ch contre 105 ch pour le reste de la gamme. La fourche inversée tout comme les amortisseurs arrière sont réglables, et le freinage est assuré par deux disques à l'avant et des étriers radiaux Brembo. L'ensemble est notamment complété par une selle solo là encore, des rehausseurs de guidon de 150 mm et une peinture avec des graphismes exclusifs.

Toutes les versions affichent une fabrication extrêmement soignée, mais Indian a décidé d'offrir encore plus de choix à ses clients avec pas moins de trois niveaux de finition : Standard, Limited et Limited + Tech.

La finition Standard propose un compteur analogique, un éclairage LED, l'ABS et une peinture Black Metallic. Le niveau supérieur Limited s'accompagne de coloris supplémentaires et surtout des modes de conduite, du contrôle de traction, du régulateur de vitesse et d'un port USB situé au niveau du cadre sur la gauche du moteur. Ces deux niveaux de finition sont uniquement disponibles sur les Scout Bobber, Sport Scout et Scout Classic.

En haut de gamme, la Limited +Tech emprunte le compteur numérique de quatre pouces avec Ride Command de l'Indian Chief, le démarrage sans clef avec un gros bouton situé directement sur le moteur, sans oublier des peintures premium. Et si tout cela ne vous suffit toujours pas, le constructeur a concocté une gamme de plus de 100 accessoires, dont certains sont communs avec la Chief, pour personnaliser l'Indian Scout.