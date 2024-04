Indian Scout 2024 : un nouveau souffle

Pour 2024, la gamme Indian Scout évolue de façon importante.

Articulée autour d’un nouveau moteur bicylindre en V de 1 250 cm3 à refroidissement liquide : le SpeedPlus 1250, la gamme Scout 2024 offre désormais jusqu'à 105 chevaux de puissance et plus de 109 Nm de couple, soit des valeurs en hausse de 11 % pour la puissance brute et 14 % pour le couple disponible sur toutes les plages de régime.

Un moteur inédit qui est couplé à une boîte de vitesses à six rapports également nouvelle, et dispose de plusieurs modes de conduite ainsi que d’un contrôle de traction. Un nouveau cadre tubulaire en acier accompagne la partie mécanique, tandis que l’échappement se fait plus compact, avec un simple silencieux.

La nouvelle génération d’Indian Scout comprend cinq modèles reposant sur cette plateforme inédite, trois niveaux de finition, et une large gamme de plus de cent accessoires pour personnaliser chaque moto selon ses envies.

Le catalogue Indian Scout 2024 se compose ainsi de l’Indian Scout Bobber (à partir de 15 390 €), l’lndian Sport Scout (à partir de 15 690 €), l’Indian Scout Classic (à partir de 15 690 € également), l’Indian Super Scout et l’Indian 101 Scout, deux modèles affichés à partir de 18 990 €.

Trois niveaux de finitions sont aussi disponibles pour les différents modèles, hormis les Super Scout et 101 Scout : Standard pour les (ABS, éclairage LED, nouveaux commodos, jauge analogique), Limited (badges et logo premium, contrôle de traction, régulateur de vitesse, prise USB, modes de conduite Sport, Standard et Touring) et Limited+Tech (peinture premium, système de démarrage sans clé, écran tactile connecté de 4 pouces avec Ride Command).

Une large gamme d’accessoires offre aussi de nombreuses possibilités de personnalisation des différents modèles (style, confort et protection) à travers quatre grandes collections : Commuter, Overnighter, Stealth et Open Roads.