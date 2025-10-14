Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ktm

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

Olivier Cottrel

Attendue depuis de longs mois, la KTM 990 RC R arrive enfin sur nos routes. La grosse sportive autrichienne repose sur le moteur LC8c qui offre 130 chevaux. Sensations garanties.

On l’attendait plus tôt, mais les difficultés rencontrées par KTM ont finalement retardé à la fois sa présentation officielle et sa production.

La KTM 990 RC R  sortira finalement des lignes de Mattighofen dans les prochains jours, pour une disponibilité immédiate chez les revendeurs de la firme autrichienne.

Cette nouvelle Supersport homologuée pour une utilisation sur route repose sur le moteur LC8c de 57 kg, conforme à la norme Euro5 +, et qui délivre 103 Nm de couple et 130 chevaux.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

La KTM 990 RC R s’inscrit dans la lignée des modèles RC et bénéficie des données et de l’expérience issues du programme Recherche & Développement de KTM et des études aérodynamiques menées en compétition.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

Une vraie sportive homologuée pour la route

Conçue et assemblée en Autriche, elle repose sur un châssis en acier spécialement conçu, avec une boucle arrière en aluminium moulé, et profite d’un ADN sportif avec une aérodynamique optimisée en soufflerie, des freins Brembo HyPure à étriers 4 pistons et disques de 320 mm, une suspension WP APEX.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

Son écran TFT de 8,8 pouces intègre les modes de conduite RAIN, STREET, SPORT et CUSTOM. Des modes optionnels TRACK et deux modes CUSTOM supplémentaires sont disponibles, avec une télémétrie avancée (angle d’inclinaison, ouverture des gaz) et quatre modes ABS : STREET, SPORT, SUPERMOTO + et SUPERMOTO.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

La position de conduite se veut résolument sportive mais aussi pensée pour le confort sur la durée. Les six points d’appui ergonomiques assurent un maintien optimal des genoux, bras et mains, tandis que les repose-pieds réglables s’adaptent à toutes les morphologies.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !

KTM proposera aussi dès février 2026 la KTM 990 RC R TRACK, une machine 100 % piste allégée de tout élément superflu et équipée de composants dédiés à la piste (tableau de bord simplifié, électronique spécifique, suppression du module ABS, durites directes, boîte de vitesses optimisée pour la piste, etc.). Les détails techniques complets de cette déclinaison piste seront révélés en février 2026.

La sportive KTM 990 RC R arrive sur les routes !
