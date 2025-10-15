Des coloris inédits pour les Honda CMX1100 Rebel, CBR650R et CB650R 2026

À quelques jours de l’ouverture du salon EICMA de Milan (le 4 novembre), et avant de découvrir les modèles inédits que Honda nous réserve pour 2026, l’heure est à la présentation des modèles dont la seule évolution pour l’année à venir est l’apparition de coloris inédits.

Le premier modèle à profiter d’une nouvelle robe pour son millésime 2026 est le custom Honda CMX1100 Rebel. Lancée en 2021, la « grosse » Rebel, déclinaison de plus forte cylindrée de la CMX500 Rebel, conserve l’intégralité de ses caractéristiques techniques pour 2026 tout en restant déclinée en trois versions : standard, Touring (équipée pour le voyage) et SE (Special Edition). Le millésime 2026 du gros custom Honda se distingue par l’apparition d’une nouvelle panoplie de coloris.

La donne est identique pour le millésime 2026 de la sportive de moyenne cylindrée CBR650R. Après avoir évolué en 2024 de l’optique avant à son feu arrière, avec l’adoption d’un tout nouvel écran TFT couleur de 5 pouces, et du système de transmission innovant E-Clutch, la sportive est reconduite en l’état en 2026. Seul un nouveau coloris noir mat fera donc son arrivée dans le catalogue Honda.

La déclinaison roadster néo-rétro de la gamme 650 Honda, la CB650R est logée à la même enseigne, avec cette fois quatre coloris inédits : noir mat, bleu mat, orange et rouge.

Elle peut toujours compter sur les améliorations apportées en 2024, à savoir un tout nouvel écran TFT couleur de 5 pouces, la toute dernière technologie d’embrayage E-Clutch, une fourche inversée Showa SFF-BP USD, des étriers avant radiaux 4 pistons et une monte pneumatique en 120/70-ZR17 et 180/55-ZR1.