Stark Varg SM : la moto électrique pensée pour la route

Nouveauté

Olivier Cottrel

Start-up suédoise basée à Barcelone, en Espagne, Stark Future vient de dévoiler une nouvelle version de sa moto électrique Varg, la SM. Un deux-roues au style de supermoto pensé pour la route.

Après les motos de cross (MX) et d’enduro (EX), Stark se lance dans les motos pensées pour un usage sur route avec la nouvelle version SM de sa Varg.

Une moto électrique disponible en deux versions, standard, avec une puissance maxi de 60 chevaux, et une Alpha qui offre quant à elle jusqu’à 80 chevaux et un couple de 914 Nm à la roue arrière, pour un poids toujours contenu à 124 kg.

Alimentée par une batterie de 7,2 kWh, et une autonomie réelle de 120 kilomètres en milieu urbain selon le constructeur, la Stark Varg est complétée par un chargeur portable de 3,3 kW pour faire le plein d’énergie (2 heures sur du 240 V avec le nouveau chargeur portable et 3h30 sur du 120 V via un adaptateur vendu séparément).

Accessible aux permis A1 et aux permis B après une formation de sept heures, la Varg dispose également d’un tableau de bord qui prend la forme d’un smartphone Android étanche (IP69K) et résistant aux chocs qui se verrouille, communique et se recharge sans fil sur la moto. Un équipement baptisé Arkenstone qui permet, d’un simple glissement sur l’écran du téléphone, d’ajuster la courbe de puissance ou le freinage régénératif, et de passer d’un mode de conduite à un autre.

Le freinage est confié à Brembo avec un disque avant de 320 mm et un étrier monobloc radial à 4 pistons et est associé à des suspensions Kayaba à l’avant comme à l’arrière et développées en collaboration avec les experts de Technical Touch et testées sur piste.

La nouvelle Stark Varg SM est accessible à partir de 12 990 euros.

