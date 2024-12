L'enduro électrique Stark Varg EX prend la route à partir de 12 900 euros

Présentée en 2021, la Stark est l’œuvre de la start-up suédoise, Stark Future, qui est installée en Espagne, près de Barcelone.

Si la première version de l'enduro électrique avait immédiatement connu un beau succès commercial, sa nouvelle mouture a tout pour rencontrer la même réussite.

La Stark Varg EX (120 kg) est maintenant homologuée pour rouler sur les routes, ce qui est assurément un atout de plus pour cette moto électrique offrant des performances ajustables allant d'une 125 cm3 deux-temps à une 450 cm3 quatre-temps (jusqu'à 80 chevaux). Elle est en effet équipée de clignotants flexibles, d'un phare avant de 4 000 lumens et d'un support de plaque d'immatriculation.

Les pilotes peuvent personnaliser les performances avec des options de gestion de la puissance, du frein moteur et des courbes de régénération, ajustables via une commande au guidon (5 modes disponibles). Elle dispose également d'une batterie en magnésium alvéolaire de 7,2 kWh, qui, en plus d’alimenter la moto, sert de composant structurel. Avec une autonomie augmentée de 20 % par rapport à la VARG MX, elle se recharge entièrement en seulement deux heures grâce au support de charge inclus.

Une moto électrique pour le offroad et la route

Parmi les caractéristiques de la Stark Vag EX, on retrouve un châssis en acier, un sous-châssis en fibre de carbone, une suspension KYB, un sabot moteur renforcé par une mousse absorbant les impacts, un guide-chaîne, des moyeux usinés CNC, des rayons en acier, des jantes en alliage et l'appareil de contrôle et de navigation fonctionnant sous Android Stark Arkenstone. Un équipement qui permet d'ajuster en temps réel la puissance de la moto, une navigation étape par étape et un partage communautaire des itinéraires pour télécharger et suivre les parcours réalisés par d'autres pilotes.

La Stark Varg EX est disponible en deux versions : standard à partir de 12 900 euros, et Alpha (80 chevaux) à partir de 13 900 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes, pour des premières livraisons attendues au premier trimestre 2025.