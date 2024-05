Rieju présente sa première moto électrique

Si le marché global des deux-roues électriques semble avoir toutes les peines du monde à vraiment décoller, cette technologie pourrait toutefois, à terme, s’imposer sur au moins deux segments : les modèles urbains, et off-road.

Deux marchés, et types d’usage, où disposer d’une motorisation électrique semble particulièrement approprié.

Le spécialiste espagnol du off-road et des petites cylindrées, la marque Rieju, vient d’ailleurs de présenter son premier modèle de moto électrique : la E-Tango 2024.

Présentée par Rieju comme : « La synthèse idéale entre la moto et le vélo, capable de nous offrir le meilleur des deux mondes sans avoir à renoncer à aucun des deux. Une combinaison idéale où les dimensions compactes, le faible poids, la polyvalence et l'agilité d'un e-Bike se mêlent à la puissance, aux performances et aux capacités d'une moto conventionnelle », la nouvelle E-Tango est équipée d'un moteur électrique de 4 kW (version L1E), avec une homologation équivalente à celle d'un cyclomoteur (vitesse maximale de 45 km/h), une fonction de régénération d'énergie et trois modes de conduite aux noms évocateurs : Tortue, Lapin et Roquette. Un modèle bridé dont la batterie amovible de 43 AH se recharge de 0 à 100 % en moins de quatre heures.

En ce qui concerne le châssis, la E-Tango 2024 dispose d'un cadre périmétrique en acier à haute résistance, d'une fourche inversée entièrement réglable avec 200 mm de débattement, d'un amortisseur Mono-Shock réglable par biellettes, de freins hydrauliques à 4 pistons à l'avant et à l'arrière avec des disques de 210 mm de diamètre et des jantes de 19 et 18 pouces.

Disponible en version homologuée à partir de 5 799 € en configuration Enduro ou Supermotard, la petite moto électrique espagnole est aussi accessible dans une déclinaison non homologuée, non bridée, qui permet d’exploiter à fond le moteur électrique de 5 kW (10,5 kW en crête). Une version facturée 5 699 €.