Mystère mécanique : une moto fantôme défonce un musée et pulvérise une Studebaker unique

Selon des témoins médusés, la moto « circulait seule et sans pilote sur Washington Street ». Elle a traversé l’intersection avec Chapin Street, a grimpé sur le trottoir, franchi une haie, fracassé une vitrine du musée et s’est encastrée sous le pare-chocs d’une précieuse Studebaker Light Six de 1924.

Et pas n’importe laquelle : c'est un modèle dont seulement sept exemplaires ont été construits, et samedi, il n'en restait plus qu'un seul.

Malgré la violence du choc, « personne n'a été blessé dans cet incident, ce qui est franchement un miracle, » a déclaré Pat Slebonick, directeur du musée, au micro de WPVE. Il se veut rassurant : « la voiture est réparable, même si le choc (et les éclats de verre) ne disparaîtra pas. »

Enquête : Panne technique… ou phénomène paranormal ?

Le plus mystérieux ? Le pilote reste introuvable. La police de South Bend n’a trouvé ni propriétaire ni conducteur lié à la moto, pourtant immatriculée dans le comté voisin d’Elkhart. Sur place, aucun indice : pas de panneaux de signalisation renversés, pas de trace laissant présager un tel chaos.

Juste cette moto fantôme, comme revenue d’outre-tombe, qui a décidé de se lancer en solo dans un rodéo mécanique… et d’écrire, bien malgré elle, un nouveau chapitre dans l’histoire déjà riche de South Bend.

Un témoin a filmé la moto franchissant le trottoir à vitesse constante, comme guidée par une force invisible. La vidéo devient virale sous le hashtag #GhostRider.

Un scénario digne d’Hollywood… mais pour la Studebaker unique au monde, l’aventure a coûté cher.