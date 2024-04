Les motos et scooters électriques ne séduisent toujours pas

Alors que l’on pensait la dynamique vers la mobilité électrique définitivement enclenchée, à l’image du marché auto où les ventes de véhicules électrifiés sont en constante augmentation, le constat est bien différent concernant les deux-roues électriques.

Selon les derniers chiffres publiés cette semaine par l’Observatoire Solly Azar/AAAData, les ventes de motos et scooters électriques sont au plus mal en ce début d’année, affichant une baisse de 30 % lors du premier trimestre 2024 par rapport à la même période un an plus tôt, et passant de 11 992 véhicules immatriculés en 2023 à 8 423 unités immatriculées durant ce 1er trimestre.

Pour Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence marché chez AAAData : « le marché du deux-roues électrique continue de décevoir, en particulier sur le segment du neuf. »

Un segment avant tout porté par le succès en 2023 du scooter électrique BMW CE 04, qui voit aujourd’hui ses immatriculations être divisées par deux, l’effet de lancement s’étant estompé, et qui a donc du mal à trouver son public y compris dans les zones urbaines. Seul le segment des motos électriques d’occasion est, quant à lui, en hausse de 4 % en 2024 par rapport à 2023.

Une dynamique qui sera à scruter de près avec l’arrivée prévue dans les prochains mois de nouveautés électriques sur le marché, la mise en place du contrôle technique des deux-roues et la reprise de la saison moto.