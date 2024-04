Le marché de l'occasion a anticipé le contrôle technique

Pas encore en application, le contrôle technique des deux-roues motorisés a, semble-t-il, déjà des effets sur les ventes de véhicules.

Selon les chiffres du dernier Observatoire Solly Azar – AAA Data, le marché moto (véhicules neufs et occasion) affiche une hausse de 3,7 % avec 202 003 immatriculations lors du 1er trimestre 2024 contre 194 722 immatriculations en 2023.

Dans le détail, on constate que la hausse est uniquement due au volume des ventes de motos d’occasion, qui sont passées de 144 948 au premier trimestre 2023 à 153 380 en 2024, alors que le marché des véhicules neufs affichait dans le même temps une baisse (49 774 en 2023 et 48 656 en 2024).

Un déséquilibre qui est loin d’être anodin, alors qu’entrera en vigueur le contrôle technique dans quelques jours seulement (le lundi 15 avril).

Tandis qu’il faudra bientôt justifier du passage du contrôle technique pour vendre son véhicule d’occasion, il ne fait aucun doute que certains vendeurs ont anticipé la mise en application de cette obligation pour se séparer de leur deux-roues, expliquant certainement cette augmentation du volume d’immatriculations de motos d’occasion au premier trimestre 2024 par rapport à 2023. Particulièrement alors que le marché du neuf est en baisse.

Selon l’Observatoire Solly Azar – AAAData, on note également cette tendance à la hausse du marché moto dans les grandes agglomérations pour les jeunes motards (18-25 ans). Une donnée que l’on peut également sans doute expliquer, outre l’anticipation de l’achat d’un véhicule avant la mise en place du contrôle technique, par les premiers effets de l’ouverture du permis moto au financement via le Compte personnel de formation, et donc un volume de « jeunes permis moto » également plus important.