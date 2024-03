CPF : le permis moto cartonne toujours

Depuis le 12 janvier dernier, il est possible de financer sa formation au permis moto via son Compte personnel de formation (le CPF). Une possibilité qui a connu un démarrage en trombe dès son entrée en vigueur, avec plus de 7 000 dossiers déposés et validés en seulement trois semaines, dont 408 dès le premier jour.

Selon nos confrères des Échos, qui ont eu accès aux dernières données compilées par la Caisse des dépôts, il semble que la mesure séduit toujours de nombreux Français, qui profitent de cette possibilité de financement inédite et avantageuse (reste à charge de 100 €) pour se lancer d’ans l’aventure du passage du permis moto (permis A2 puis passerelle vers permis A après deux ans). Le permis moto est même toujours au coude à coude avec le permis auto en ce qui concerne les demandes de financement via le CPF, loin devant les autres formations. Et ce n’est pas l’arrivée des beaux jours qui devrait freiner la demande, au contraire.

Ainsi, 35 000 dossiers ont ainsi été enregistrés et validés pour le permis moto (contre 38 500 pour le permis B), selon les chiffres de la Caisse des dépôts, pour un coût de 38 millions € sur les huit premières semaines. Sur l’ensemble de l’année 2024, la facture globale pourrait atteindre 277 millions €.

Un plébiscite pour la formation à la pratique de la moto qui n’est vraisemblablement pas du goût de tout le monde, puisque, toujours selon les Échos, le permis moto fait de l'ombre aux formations "classiques" : « Les Acteurs de la compétence, première organisation du secteur de la formation professionnelle demande le retrait du permis A2 des certifications éligibles. »