Rouler à moto est près de 30 fois plus mortel qu’en voiture

Selon une étude américaine, circuler à moto est près de 30 fois plus mortel que de rouler en voiture. Un constat chiffré qui illustre de façon spectaculaire la dangerosité de la pratique d’un deux-roues.

Rouler à moto est près de 30 fois plus mortel qu'en voiture

Plaisir, liberté. Et danger.

Si on a quelque peu l’impression d’enfoncer une porte ouverte, une étude américaine réalisée par l’Université de Northwestern permet de dresser une idée chiffrée de la mortalité des motards par rapport aux autres usagers de la route.

En 2022, plus de 6 000 motocyclistes sont morts sur les routes américaines, soit 15 % de tous les accidents mortels de la route, alors que les motos ne représentaient que 3,5 % du parc roulant.

Cette analyse confirme la dangerosité de la pratique : pour 1 609 340 000 kilomètres parcourus et deux millions d’habitants, ce sont 212 motards qui sont décédés, soit bien plus que tout autre mode de transport.
Les vélos arrivent en deuxième position avec 44,6 décès, suivis par les voitures (7,28), les bateaux (3,17), les trains (0,43), les métros (0,24), les bus (0,11) et, à l’autre extrémité du spectre, les avions, avec seulement 0,07.

Si ces chiffres concernent les États-Unis, la tendance est la même dans le monde entier.

Pour rappel, en France, selon les données de l’ONISR (l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière), les occupants de voiture représentaient moins de la moitié des personnes tuées (48 %) en 2024. Et la tendance n’est pas non-plus favorable aux deux-roues motorisés, avec une part qui continue régulièrement d’augmenter : ces derniers représentaient 23 % des personnes tuées, 32 % des blessés graves et 36 % des blessés qui garderont des séquelles un an après l’accident, pour moins de 2 % du trafic motorisé en 2024.

Cela ne fait que confirmer, une fois de plus, et s’il le fallait, la vulnérabilité particulière des motards.

