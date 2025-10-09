Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyosung

Jusqu’à 1 900 euros de remise sur les Hyosung en édition limitée !

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

On écoule les stocks du côté de la marque coréenne Hyosung. Les deux roadsters au look de cruiser GV125R et GV300R « Edition limitée » profitent ainsi de promos exclusives qui voient leur tarif fondre comme neige au soleil.

Jusqu’à 1 900 euros de remise sur les Hyosung en édition limitée !

Distribuée sur le marché français par la SIMA, la marque coréenne Hyosung vient d’annoncer une campagne promotionnelle exclusive sur deux de ses modèles : la GV125R et la GV300R « Édition limitée ».

Deux motos atypiques, étant à la croisée des chemins entre roadster et cruiser et présentées comme : « une moto à la croisée de la modernité et du futurisme, un véritable roadster hyper-moderne doublé d’un power cruiser d’avant-garde. »

Ce sont donc les deux modèles qui profitent de remises conséquentes sur leurs tarifs de base.

Deux motos pour un look atypique

Jusqu’à 1 900 euros de remise sur les Hyosung en édition limitée !

Dotée d’un moteur bicylindre de 125 cm³ V-twin à refroidissement liquide, la Hyosung GV125R offre 13,3 chevaux à 10 250 tr/min et un couple maximal de 10,2 Nm à 9 250 tr/min.

On retrouve également un éclairage full LED, une fourche inversée, une selle biplace, l’ABS, un tableau de bord LCD avec indicateur de rapport engagé, une prise USB et un système de démarrage sans clé. Disponible en trois coloris : bleu brillant, noir mat ou brillant, la GV125R est maintenant affichée à 3 499 € contre 4 799 euros auparavant (soit une baisse de 1 300 euros).

Jusqu’à 1 900 euros de remise sur les Hyosung en édition limitée !

Le second modèle qui profite d’une remise n’est autre que la version 300 cm3 du roadster : la GV300R. Une moto sur laquelle on retrouve le bicylindre en V, cette fois en 300 cm3, et offrant 29 chevaux à 8 500 tr/min. Disponible uniquement en noir et à seulement trente-cinq exemplaires, l’édition spéciale Hyosung GV300R se distingue notamment par deux caches de réservoir affichant « Limited Edition », un support de plaque et un garde-boue avant spécifiques. La moto est désormais disponible à 3 499 euros au lieu de 5 399 euros (1 900 euros de remise).

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Hyosung

Voir toute l'actu Hyosung

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité