Jusqu’à 1 900 euros de remise sur les Hyosung en édition limitée !

Distribuée sur le marché français par la SIMA, la marque coréenne Hyosung vient d’annoncer une campagne promotionnelle exclusive sur deux de ses modèles : la GV125R et la GV300R « Édition limitée ».

Deux motos atypiques, étant à la croisée des chemins entre roadster et cruiser et présentées comme : « une moto à la croisée de la modernité et du futurisme, un véritable roadster hyper-moderne doublé d’un power cruiser d’avant-garde. »

Ce sont donc les deux modèles qui profitent de remises conséquentes sur leurs tarifs de base.

Deux motos pour un look atypique

Dotée d’un moteur bicylindre de 125 cm³ V-twin à refroidissement liquide, la Hyosung GV125R offre 13,3 chevaux à 10 250 tr/min et un couple maximal de 10,2 Nm à 9 250 tr/min.

On retrouve également un éclairage full LED, une fourche inversée, une selle biplace, l’ABS, un tableau de bord LCD avec indicateur de rapport engagé, une prise USB et un système de démarrage sans clé. Disponible en trois coloris : bleu brillant, noir mat ou brillant, la GV125R est maintenant affichée à 3 499 € contre 4 799 euros auparavant (soit une baisse de 1 300 euros).

Le second modèle qui profite d’une remise n’est autre que la version 300 cm3 du roadster : la GV300R. Une moto sur laquelle on retrouve le bicylindre en V, cette fois en 300 cm3, et offrant 29 chevaux à 8 500 tr/min. Disponible uniquement en noir et à seulement trente-cinq exemplaires, l’édition spéciale Hyosung GV300R se distingue notamment par deux caches de réservoir affichant « Limited Edition », un support de plaque et un garde-boue avant spécifiques. La moto est désormais disponible à 3 499 euros au lieu de 5 399 euros (1 900 euros de remise).