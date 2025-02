Une édition limitée pour le bobber Hyosung GV300

Distributeur exclusif de la marque sud-coréenne Hyosung sur le marché français et au Bénélux, la SIMA vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau modèle disponible en édition limitée : la GV300 « Limited Edition ».

Basée sur le bobber GV300R, à qui elle emprunte donc le moteur bicylindre V-Twin à refroidissement liquide de 300 cm3 développant 29 chevaux à 8 500 tr/min, la « Limited Edition » n'est disponible qu'en 35 exemplaires.

Déclinée uniquement dans un coloris noir mat, la Hyosung GV300 « Limited Edition » se distingue également du modèle standard par des éléments et accessoires exclusifs : deux caches réservoir marqués « Limited Edition », deux caches Hyosung (filtre à air et klaxon), un support de plaque et garde-boue avant.

Une édition limitée à 35 exemplaires du roadster GV300R intègre le catalogue Hyosung, une marque de la SIMA

Pour le reste, on retrouve les caractéristiques de base du modèle de base, avec, outre le moteur, le cadre à double berceau en acier, la fourche inversée de 35 mm (débattement de 136 mm), les feux avant et clignotants LED, le réservoir de 13 litres, le frein avant à disque de 270 mm mordu par un étrier de quatre pistons, le frein arrière de 250 mm avec deux pistons, ou encore le port USB-A.

Perché à seulement 710 mm et pesant 187 kg, la GV300 en édition limitée se veut accessible au plus grand nombre de motards.

Une accessibilité renforcée par son tarif placé, à partir de 5 399 euros.