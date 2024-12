Des motos et scooters en promo chez Mash et Hyosung

On écoule les stocks du côté de la SIMA, et de deux de ses marques phares : Mash et Hyosung.

À l’occasion du Black Friday, la société de Beaune a lancé sa campagne « Black Ride Days ». Jusqu’au 31 décembre prochain, ce sont plusieurs modèles des catalogues Mash et Hyosung qui profitent de réduction allant jusqu’à 600 euros.

Chez Mash, on retrouve ainsi les scooters E-City 2.0 à partir de 2 399 € au lieu de 2 799 € en version 50 cm3 et E-City 4.0 (125 cm3) à 3 999 € au lieu de 4 599 €, ainsi que les Belena 125 cm3 et Belena 300 cm3 respectivement à 2 999 € (au lieu de 3 499 €) et 3 999 € (au lieu de 4 499 €).

La Mash X-Ride 125 cm3 (2 999 € au lieu de 3 499 €), la Mash X-Ride 650 (à partir de 4 499 € au lieu de 4 999 €) et les modèles classiques Mash Two Fifty (3 099 € au lieu de 3 499 €), Mash Five Hundred (3 199 € au lieu de 3 599 €) et Mash Six Hundred (3 999 € au lieu de 4 499 €) profitent également de cette offre promotionnelle.

Les bobber et cruiser Hyosung sont en promo !

Dans le catalogue Hyosung, ce sont les bobber et cruiser qui sont en promo. La Hyosung GV125S voit ainsi son prix passer de 3 999 € à 3 799 €, la GV125R de 4 799 € à 4 499 € et la GV300 Evo de 5 299 € à 4 999 €.

Des offres valables jusqu’au 31 décembre 2024 chez les revendeurs Mash et Hyosung et dans la limite des stocks disponibles.