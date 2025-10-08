Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda

Un nouveau coloris gris pour la routière Honda NT1100

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Arrivée sur le marché en 2022, la routière Honda NT1100 a été revue l’année dernière. Pour son millésime 2026, la NT1100 n’offrira donc qu’un seul nouveau coloris gris.

Lancée en 2022, la Honda NT1100 a apporté de la nouveauté dans le catalogue Honda avec une proposition routière reposant sur le moteur bicylindre de 1 084 cm3.

Un bloc qui depuis l’année dernière profite de davantage de performances à mi-régimes tandis qu’une centrale inertielle IMU 6 axes ajoute à la précision des différents dispositifs d’aide à la conduite.

Sur le marché Français, la NT1100 est proposée en version boîte manuelle ou bien équipée de la transmission à double embrayage DCT. À ces deux modèles s’ajoute depuis l’année dernière la NT1100 Electronic Suspension, une version équipée des suspensions électroniques Showa EERA. Cette technologie permet un ajustement automatique et en temps réel de l’amortissement, et ce quelle que soit la condition de conduite. De plus, la précharge du ressort arrière peut être ajustée à la volée, offrant ainsi une personnalisation accrue.

Esthétiquement, et sur toutes les déclinaisons, le carénage a été optimisé pour le millésime 2025 de la moto avec notamment une bulle réglable d’une seule main ainsi que des déflecteurs revus pour plus d’efficacité à haute vitesse. L’éclairage avant double optique LED fait aussi appel à des feux de jour avec clignotants intégrés pour davantage de visibilité et, donc, de sécurité.

Un nouveau coloris gris pour la Honda NT1100

Au chapitre des équipements, les aides au pilotage comptent trois modes par défaut, deux modes paramétrables, un système de contrôle de couple HSTC ainsi qu’un système anticabrage réglable. L’antiblocage en courbe fait désormais également partie de la dotation, le freinage avant étant confié à 2 étriers radiaux quatre pistons. Les liaisons au sol sont assurées par des pneus de 120/70-17 et 180/55-17 et l’instrumentation est confiée à un écran TFT couleur tactile de 6,5 pouces avec connectivité Apple CarPlay, Android Auto et Bluetooth.

Pour leurs millésimes 2026, les Honda NT1100, NT1100 DCT et NT1100 Electronic Suspension restent strictement identiques à l’année en cours, tout en profitant simplement d’un nouveau coloris gris qui s’ajoute aux deux propositions déjà connues (beige et bleu).

