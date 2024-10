La Honda NT1100 se refait une beauté et gagne en puissance

La NT1100 conserve son moteur bicylindre de 1 084 cc, mais celui-ci a été révisé pour offrir un couple accru de 7 % à bas et moyen régimes. Même si la puissance maximale reste inchangée, ces ajustements devraient améliorer l’expérience de conduite en ville comme sur les longs trajets. Avec un réservoir de 20 litres, l’autonomie s’élève à environ 400 km, un atout indéniable pour les longues virées.

L’une des grandes nouveautés de la NT1100 2025 est l’ajout de la suspension électronique Showa-EERA, disponible avec la version DCT (transmission à double embrayage). Cette technologie permet un ajustement automatique et en temps réel de l’amortissement, quelle que soit la condition de conduite. De plus, la précharge du ressort arrière peut être ajustée à la volée, offrant ainsi une personnalisation accrue.

Grâce à une mise à jour de l’unité IMU à six axes, la NT1100 bénéficie d’un contrôle électronique optimisé. Les systèmes de traction à trois niveaux, de contrôle de wheelie, d’ABS en virage et de contrôle du soulèvement de la roue arrière sont plus précis. Le pilote peut choisir entre quatre modes de conduite : Urbain, Pluie, Tour et Utilisateur, pour une personnalisation adaptée à chaque style de conduite.

Côté esthétique, la NT1100 conserve ses lignes classiques, mais avec des ajustements aérodynamiques pour une meilleure protection contre les éléments. La bulle est désormais réglable manuellement et le garde-boue avant a été allongé. La selle redessinée, plus large, améliore le confort, tandis que les valises latérales, avec une capacité accrue, peuvent désormais accueillir un casque intégral.

Les phares doubles, les nouveaux feux de jour, ainsi que les clignotants intégrés apportent une touche moderne au design. L’écran tactile TFT de 6,5 pouces offre une connectivité smartphone, et de nombreux équipements de confort, comme les poignées chauffantes et le régulateur de vitesse, sont désormais de série.

En plus des innovations de design et de performance, la NT1100 est équipée de clignotants à annulation automatique, d’un signal d’arrêt d’urgence (ESS) et de prises USB. La moto est proposée en trois coloris : Gris Métallique Mat Ash Warm, Noir Métallique Gunmetal et Bleu Perle Hawkseye, offrant ainsi des options de personnalisation élégantes pour tous les goûts.

Avec ces améliorations, Honda continue de placer la barre haute dans le segment des motos de tourisme, rendant la NT1100 encore plus attractive pour les longs trajets.

Prix:

-Version Boîte mécanique suspensions standard: 14 749€ TTC

-Version DCT suspensions standard: 15 749€ TTC

-Version DCT suspensions électronique: 16 749€ TTC

Ces motos sont garantie 5 ans, assistance incluse.

Disponibilité: NC

MOTEUR bicylindre parallèle, refroidi par liquidepar liquide

CYLINDRÉE 1 084 cc

PUISSANCE 100,5 cv (75 kW) @7 500 tr/min

COUPLE 112 Nm @5 500 tr/min

TRANSMISSION manuelle à 6 vitesses

TRANSMISSION (DCT et DCT ES) Double embrayage à 6 vitesses

CADRE double berceau, en acier

RESERVOIR 20 litres

Suspension AVANT fourche télescopique inversée Showa de 43 mm, course de 150 mm

Suspension AVANT (DCT ES) fourche télescopique inversée Showa de 43 mm, unité de contrôle électrique Showa-EERA, course de 150 mm

Suspension ARRIERE bras oscillant monobloc en aluminium avec Pro-Link et amortisseur à gaz Showa, réglage de la précharge, débattement de 150 mm

Suspension ARRIERE (DCT ES) bras oscillant monobloc en aluminium avec Pro-Link et amortisseur à gaz Showa, unité de contrôle électronique Showa-EERA, réglages de compression et de rebond, débattement de 150 mm

FREIN AVANT disque flottant double de 310 mm, étrier à quatre pistons monté radialement

FREIN ARRIERE disque simple de 256 mm, étrier à piston unique

PNEU AVANT 120/70ZR17 M/C (58W)

PNEU ARRIERE 180/55ZR17 M/C (73W)

EMPATTEMENT 1 535 mm

HAUTEUR DE SELLE 820 mm

POIDS 238 kg (NT1100), 248 kg (NT1100 DCT), 249 kg (NT1100 DCT ES)