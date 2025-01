La mortalité routière en hausse en 2024, les motards particulièrement impactés avec 20 morts de plus

Malgré des chiffres alarmants en début d'année 2024, avec plusieurs mois consécutifs de hausses significatives, le bilan de la mortalité routière de l'année écoulée, révélé il y a quelques minutes par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (l'ONISR), laisse apparaître une hausse globale plutôt contenue en France métropolitaine : + 0,7 %.

En 2024, 3 190 personnes ont ainsi perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, contre 3 167 en 2023.

Si les automobilistes, et plus généralement les occupants de voitures, représentent toujours la catégorie la plus touchée, avec 1 535 décès en 2024 (+ 23 tués), les usagers d'un deux-roues motorisés, les cyclistes et les piétons demeurent les plus vulnérables.

Plus de morts du côté des motards, mais moins de blessés graves en 2024

726 motards et scootéristes sont décédés en 2024 en France métropolitaine des suites d'un accident de la route, soit 20 morts de plus que durant l'année 2023. Paradoxalement, et c'est une bonne nouvelle, le nombre de blessés graves est en baisse de 6 %, avec 5 100 personnes.

Concernant les cyclistes, le bilan est stable avec 222 décès en 2024, contre 221 en 2023. Le nombre de blessés graves reste également à l'équilibre rapport à 2023.

Selon l'ONISR, les " usagers vulnérables - non carrossés (piétons, cyclistes, EDPm et deux-roues motorisés) représentent 45 % des décès et 65 % des blessés graves".

Tout sauf une surprise, mais pas une fatalité non plus.