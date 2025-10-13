Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Yamaha présente de nouveaux prototypes électriques, dont une MT-07 hybride

Olivier Cottrel

Profitant du salon Japan Mobility qui se tiendra à la fin du mois d’octobre à Tokyo, Yamaha dévoilera plusieurs prototypes électriques. On découvrira notamment deux motos hybrides inédites, une MT-07 et une R7.

Alors que Honda a levé le voile il y a quelques semaines sur sa première moto électrique, Yamaha prend encore son temps pour lancer sur le marché un deux-roues utilisant ce type de technologies.

On aura tout de même un premier aperçu du développement en cours du côté d’Iwata lords du prochain salon Japan Mobility qui se tiendra du 29 octobre au 9 novembre à Tokyo.

La marque aux diapasons a levé le voile sur les prototypes qu’elle y présentera.

Parmi les différents deux-roues incarnant la vision de la mobilité du futur de Yamaha, si certaines adoptent un look et des technologies difficilement applicables à des modèles de série, d’autres semblent plus destinées à avoir un avenir commercial à court ou moyen termes.

Des Yamaha R7 et MT-07 hybrides bientôt sur le marché ?

C’est le cas des très abouties Proto HEV et Proto PHEV, deux motos hybrides. La première est un modèle hybride qui reprend les codes esthétiques de l’actuelle R7, alors que la seconde prend pour sa part les traits d’un modèle bien connu : la MT-07, et sera équipée d’un moteur hybride rechargeable. Le constructeur affirme par ailleurs que la PROTO HEV consomme 35 % de carburant de moins qu’une moto équipée d’un moteur thermique conventionnel. Le PROTO PHEV peut fonctionner en mode électrique uniquement ou en mode hybride (combinant le moteur thermique et le moteur électrique).

Après Kawasaki, Yamaha est donc le second constructeur japonais à s’intéresser à la technologie hybride, alors que Honda a pour le moment opter pour l’électrique avec la WN7, avant la présentation attendue de sa première équipée du nouveau V3 avec compresseur électrique.

