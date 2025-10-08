Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Yamaha Tracer

Au tour de la Yamaha Tracer 7 de passer à l’automatique

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Après son roadster MT-07 l’année dernière, Yamaha fait passer ses trails CP2 Tracer 7 et Tracer 7 GT à l’automatique avec la transmission manuelle automatisée Y-AMT.

Dévoilé il y a un an, le système de transmission manuelle automatisé baptisé Y-AMT (pour Automated Manual Transmission) est progressivement déployé sur les modèles de la gamme Yamaha.

Pour le rappel, cette technologie Y-AMT permet de choisir entre un passage de rapports manuel via une double commande actionnée au pouce et à l’index, ou une transmission entièrement automatique, et offre une toute nouvelle expérience de pilotage, comme cela avait été relevé lors de notre essai de la MT-07 qui en est équipée.

Une nouvelle option de transmission sur les Tracer 7

Après les gros trails Tracer 9, Tracer 9 GT et Tracer 9 GT +, ainsi que le roadster star MT-07 l’année dernière, c’est maintenant au tour des modèles de trails CP2 d’en profiter.

Les Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT 2026 seront ainsi disponibles avec cette option dans les prochaines semaines.

Les nouvelles Tracer 7 et Tracer GT Y-AMT, y compris en versions bridées à 35 kW, seront disponibles dans les mêmes coloris que les modèles équipés de la boîte mécanique à six rapports standard.

La Tracer 7 (à partir de 9 999 euros) sera ainsi toujours déclinée en Redline et Midnight Black, tandis que la Tracer 7 GT (à partir de 11 499 euros) sera disponible en Icon Performance et en Tech Black. Les tarifs des versions avec Y-AMT n’ont en revanche pas encore été communiqués par la marque japonaise.

