La Yamaha MT-07 veut retrouver son statut avec une offre promotionnelle

Ancienne grande star des ventes du catalogue Yamaha, la MT-07 a vu débarquer une toute nouvelle concurrence aux dents longues.

La poule aux œufs d’or de Yamaha, quelque peu dépassée par les modèles concurrents et handicapée par un marché qui s’essouffle a ainsi été très largement revue à l’occasion de son millésime 2025.

Parmi les mises à jour, on peut notamment relever l’apport d’une nouvelle fourche inversée de 41 mm de diamètre, un accélérateur électronique avec plusieurs modes de conduite YRC et un contrôle de traction pouvant être désactivé ou encore un frein avant à double disque de grand diamètre et étriers à montage radial.

L’instrumentation a également évolué avec l’ajout d’un nouvel écran TFT de cinq pouces connecté avec navigation Garmin StreetCross tandis que de nouveaux commodos et clignotants à retour automatique ont aussi fait leur apparition.

Au rayon technologique, la Yamaha MT-07 profite aussi d’une sérieuse mise à jour avec l’arrivée dans la gamme de la version équipée de la transmission Y-AMT, également équipée de série du régulateur de vitesse.

Un coup de pouce pour la Yamaha MT-07

Affiché à partir de 7 999 € pour la MT-07 standard et 8 499 € pour la MT-07 Y-AMT, le roadster de 73,4 chevaux profite jusqu’au 31 décembre prochain, et sur le millésime 2025, d’une offre promotionnelle de 700 euros, sous forme d’une aide à la reprise ou d’accessoires offerts.

Une offre exclusive valable chez les concessionnaires Yamaha participants et dans la limite des stocks disponibles.