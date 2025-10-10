Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Maeving ajoute une seconde moto électrique à son catalogue

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Marque spécialisée dans la mobilité électrique, Maeving lance son second modèle avec la RM2. Une moto au look rétro et au style épuré qui est disponible en France à partir de 9 495 euros.

On connaissait déjà le constructeur anglais Maeving à travers son premier modèle de moto électrique, la RM1, dont la version S a d’ailleurs été essayée par Caradisiac il y a quelques mois.

Maeving lance à présent son second modèle, sobrement baptisé RM2.

Une moto électrique au look rétro de Café Racer qui peut toujours compter sur un design sobre et efficace.

Désormais biplace, cet équivalent 125 cm3 reprend le moteur HUB sans balai délivrant jusqu’à 11,1 kW de puissance en crête (7,2 kW de puissance continue), offrant 261 Nm de couple, pour une vitesse de pointe annoncée par le constructeur de 110 km/h avec le mode Sport.

La moto est alimentée par deux batteries amovibles LG M50LT de 2,73 kWh chacune (16,5 kg par unité) assurent de 80 km d’autonomie en mode Sport à 145 km d’autonomie en mode 1 (avec une vitesse maxi limitée à 70 km/h). Elles se rechargent de 0 à 100 % en 6 heures, et de 20 à 80 % en 2h30.

Une moto électrique encore plus performante pour l’Anglais Maeving

Pesant 145 kg et offrant une hauteur de selle de 775 mm, la moto se veut agile et accessible à tous les profils.

Le faux réservoir de la moto accueille un espace de rangement de 10 litres avec une prise USB-C intégrée. On retrouve également le phare rond, l’instrumentation LCD complétée par un compteur analogique et des pneumatiques Mitas (H-02) de 19 pouces.

Proposée dans six coloris (dont l’Atlantic Tank qui nécessite un ajout de 895 euros), la moto électrique Maeving RM2 est disponible à partir de 9 495 euros. Les premières livraisons sont attendues dès le mois de novembre.

0  

