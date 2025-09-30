Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Yamaha

Un étonnant faux moteur en développement chez Yamaha

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

1  

Les motos électriques peinent encore à séduire. Parmi les arguments en leur défaveur, le manque de bruit et de sensations générés par le moteur est souvent pointé du doigt. Yamaha pourrait apporter une solution innovante avec le développement d’un moteur uniquement destiné à cet usage.

Un étonnant faux moteur en développement chez Yamaha

Certaines innovations développées par les constructeurs motos peuvent parfois paraître totalement en décalage avec le marché actuel.

Que dire alors du brevet déposé par Yamaha concernant le développement d’un moteur uniquement destiné à compléter la dotation d’un modèle électrique en apportant une touche sonore ?

Souvent décriées pour leur manque de bruit généré par le moteur et de sensations au sens plus large, les motos électriques peinent à trouver leur public.

S’il faudra certainement se montrer patients pour les constructeurs avant de voir se démocratiser la technologie électrique sur les motos, Yamaha anticipe.

De récents croquis issus d’un dépôt de brevet réalisé par Yamaha laissent apparaître le développement en cours d’un étonnant « faux » moteur thermique offrant des sensations proches de celles ressenties avec un vrai.

Un étonnant faux moteur en développement chez Yamaha

Un « faux » vrai moteur pour stimuler les motards

Un étonnant faux moteur en développement chez Yamaha

Autrement dit, les simples fonctions de ce bloc seraient de vibrer et de faire du bruit : « Les fluctuations de pression de l’air causées par le mouvement alternatif du piston dans le cylindre génèrent des ondes de compression avec des zones de haute et de basse pression dans les conduits d’admission, d’échappement » est-il expliqué en complément des croquis.

Ce « faux moteur » est directement intégré à la motorisation et alimenté par le moteur électrique lui-même. Les sons et vibrations sont ensuite amplifiés afin de simuler parfaitement ceux d’un authentique moteur thermique selon les conditions de conduite.

L’apparence, le son et les vibrations sont donc reproduits au plus près de ce que l’on peut trouver sur une moto à combustion traditionnelle.

Une certaine vision du progrès dont on ignore si elle parviendra à se faire une place jusqu’à la production.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Yamaha

Voir toute l'actu Yamaha

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/