Un étonnant faux moteur en développement chez Yamaha

Certaines innovations développées par les constructeurs motos peuvent parfois paraître totalement en décalage avec le marché actuel.

Que dire alors du brevet déposé par Yamaha concernant le développement d’un moteur uniquement destiné à compléter la dotation d’un modèle électrique en apportant une touche sonore ?

Souvent décriées pour leur manque de bruit généré par le moteur et de sensations au sens plus large, les motos électriques peinent à trouver leur public.

S’il faudra certainement se montrer patients pour les constructeurs avant de voir se démocratiser la technologie électrique sur les motos, Yamaha anticipe.

De récents croquis issus d’un dépôt de brevet réalisé par Yamaha laissent apparaître le développement en cours d’un étonnant « faux » moteur thermique offrant des sensations proches de celles ressenties avec un vrai.

Un « faux » vrai moteur pour stimuler les motards

Autrement dit, les simples fonctions de ce bloc seraient de vibrer et de faire du bruit : « Les fluctuations de pression de l’air causées par le mouvement alternatif du piston dans le cylindre génèrent des ondes de compression avec des zones de haute et de basse pression dans les conduits d’admission, d’échappement » est-il expliqué en complément des croquis.

Ce « faux moteur » est directement intégré à la motorisation et alimenté par le moteur électrique lui-même. Les sons et vibrations sont ensuite amplifiés afin de simuler parfaitement ceux d’un authentique moteur thermique selon les conditions de conduite.

L’apparence, le son et les vibrations sont donc reproduits au plus près de ce que l’on peut trouver sur une moto à combustion traditionnelle.

Une certaine vision du progrès dont on ignore si elle parviendra à se faire une place jusqu’à la production.