Peugeot de retour sur le segment des scooters GT avec le nouveau Pulsion Evo fabriqué en France

Taillé pour la ville comme pour les trajets périurbains, le nouveau Peugeot Pulsion Evo marque le grand retour de la marque au lion sur le segment des scooters GT compacts.

Un scooter qui repose sur un moteur monocylindre 125 cm3 qui développe 13,2 chevaux et 12 Nm de couple, offrant une vitesse de pointe de 115 km/h.

Permettant une autonomie de 440 kilomètres avec un plein selon le constructeur grâce à son réservoir de 11,1 litres et une consommation modérée, il dispose également d’une fourche avant de 37 mm de diamètre, d’un double amortisseur arrière et de l’ABS.

Il dispose aussi de roues de grand diamètre (14 pouces à l’avant et 13 pouces à l’arrière), associées à une monte de pneus larges (120 mm à l´avant).

Un coffre sous la selle de 45 litres (un record pour un scooter de cette catégorie) permet d’accueillir à la fois un casque jet et un casque intégral.

Un scooter conçu et fabriqué en France

Le nouveau Peugeot Pulsion Evo est décliné en deux versions : EVO standard, au tempérament plus sportif, et EVO Urban, équipé de série d´un top-case de 35 litres, d’un dosseret pour le passager et d´un pare-brise haut, pour les trajets du quotidien.

Conçu et assemblé au sein de l’usine de Beaulieu-Mandeure, en France, il est garanti 4 ans (2+ 2 ans) ou 60 000 km.

Le nouveau Peugeot Pulsion Evo sera disponible dès le mois de janvier 2026 dans trois coloris : noir, gris ou bleu. Son tarif n’a pas encore été communiqué.