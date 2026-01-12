Le marché de l’occasion résiste bien à la crise avec une Yamaha MT-07 qui conserve son rang de numéro 1 !

Publié il y a quelques jours par AAA Data et l’Observatoire Solly Azar, le bilan 2025 du marché moto et scooter français affiche une peu flatteuse baisse de 19 %, en comptant toutes les catégories de deux-roues motorisés (des cyclos aux grosses cylindrées).

Bonne nouvelle toutefois, le marché de l’occasion résiste mieux aux difficultés actuelles, avec un volume total d’échanges en très légère baisse, de seulement 3 %.

Au total, ce sont 763 369 véhicules qui ont trouvé un nouveau propriétaire en 2025, contre 788 236 un an plus tôt.

Le segment des 125 cm3 et plus laisse même apparaître une certaine stabilité avec 598 993 motos et scooters échangés en 2025 contre 599 476 en 2024.

À regarder les catégories de véhicules de plus près, on constate que les trails ont toujours le vent en poupe du côté du neuf, mais reste derrière les roadsters en occasion, qui avec 163 438 motos (occasion et neufs) restent les motos les plus recherchées en France.

La Yamaha MT-07 a encore de belles années devant elle

Enfin, pour les modèles, c’est la Yamaha MT-07 qui est la star du marché de l’occasion, avec 12 191 transactions enregistrées en 2025.

La longévité commerciale du roadster de moyenne cylindrée ainsi que son attractivité populaire du côté des jeunes motards font de la Yamaha MT-07 une valeur sûre du marché moto hexagonal, et ce même si ses chiffres de vente en neuf sont en perte de vitesse face à une concurrence accrue.

À la seconde place du marché de l’occasion on retrouve un scooter, le Yamaha XMax 125, qui talonne de près le roadster avec 12 087 transactions. Le Honda Forza 125 occupe la troisième place du marché de l’occasion avec 8 723 modèles ayant changé de propriétaires en 2025.