Une édition spéciale et des nouveaux coloris pour les Honda Forza 125 et 350 2026

Plus petit modèle de la famille Forza, le Forza 125 se caractérise par un moteur monocylinde de 125 cm3 eSP + (Smart Power) répondant aux normes Euro5 + et par une partie-cycle moderne avec une fourche de 33 mm de diamètre, une paire de combinés amortisseurs arrière et de jantes de 15 pouces à l’avant et 14 pouces à l’arrière. La liste des équipements comprend aussi un système de contrôle de couple HSTC, une bulle à réglage électrique, une prise USB-C, un coffre avec éclairage intérieur pour deux casques intégraux, un éclairage full LED et un système de démarrage sans clé Smart Key.

L’instrumentation repose sur un écran TFT couleur de cinq pouces piloté par une commande rétroéclairée dotée de la fonction de connectivité Honda RoadSync.

Si le millésime 2026 du Honda Forza 125 reste identique à la version 2025 en termes de caractéristiques techniques, il s’en démarque par l’ajout d’un nouveau coloris blanc, qui rejoint les carbone mat, bleu mat et gris qui restent au catalogue.

Une Edition Spéciale caractérisée par un nouveau Noir Special Edition avec graphismes exclusifs et jantes Bronze est aussi disponible.

Son grand frère, le Forza 350 est logée à la même enseigne avec un millésime 2026 qui repose quant à lui sur un monocylindre offrant 29 chevaux et 31,5 Nm de couple. La liste des équipements du Forza 350 est identique à la version 125, tandis que le scooter 2026 étrenne pour sa part de nouveaux coloris carbone mat, blanc et rouge.

Le gris reste également au catalogue.

À l’instar du 125, une Edition Spéciale du Forza 350 2026 est disponible en noir avec des graphismes et surpiqûres de selle rouges.

Les tarifs des millésimes 2026 des Honda Forza 125 et Forza 350 n’ont pas encore été officialisés par la marque.