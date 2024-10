La gamme des scooters Honda Forza mise à jour pour 2025

Si Honda nous réserve encore quelques surprises pour les prochaines semaines, dont certaines ne seront dévoilées qu'à l'occasion du prochain salon de Milan début novembre, la marque japonaise enchaîne les présentations pour les modèles 2025 qui profitent d'évolutions.

C'est notamment le cas de la famille Forza, et des trois modèles qui seront au catalogue en 2025 : le Forza 125, le Forza 350 et le Forza 750.

Porte-drapeau de la gamme, le Forza 750 profite d'une évolution à la fois de son style et de ses performances. À l'avant, le nouvel éclairage double optique LED avec ses feux de jour redessinés ainsi que les clignotants intégrés font évoluer le look du scooter et améliorent la visibilité. La liste des améliorations 2025 passe aussi par l'adoption de nouvelles jantes "3 par 3" de 17 pouces à l'avant et 15 pouces à l'arrière.

Outre l'évolution du style, les aspects pratiques ont également été améliorés sur le Forza 750, à commencer par la protection contre le vent et l'espace réservé aux jambes avec de nouveaux marchepieds et un nouveau dessin de la selle qui permet de poser plus facilement les pieds au sol.

Tout comme le X-ADV dévoilé plus tôt, le Forza 750 fait appel à un certain nombre de nouveaux matériaux recyclés ainsi qu'à de la résine bio-sourcée Durabio, utilisée pour fabriquer plusieurs des éléments de l'habillage.

La transmission à double embrayage DCT bénéficie aussi de nouveaux réglages pour un meilleur contrôle à basse vitesse.

Fabriqués dans l'usine italienne Honda d'Atessa, sur la côte Adriatique, les millésimes 2025 des Forza 125 et Forza 350 progressent également. La centrale électronique de chaque modèle reçoit de nouveaux réglages, les catalyseurs et le capteur de SO2 sont nouveaux, tout comme la conception interne du silencieux d'échappement. Des améliorations dont l'objectif est, comme sur le 750, de garantir la compatibilité avec les dernières normes Euro5+.

Pour 2025, les 3 Forza partagent un nouvel écran TFT couleur 5 pouces plus lisible sous le soleil et dont les menus et la présentation ont été revus pour une utilisation qui se veut plus intuitive. Cette nouvelle instrumentation permet également la connexion avec un smartphone grâce à l'application Honda RoadSync et à une commande simplifiée placée au guidon gauche. La prise USB-C a été repositionnée et le coffre est désormais éclairé.

Les millésimes de la gamme Forza 2025 sont tous équipés d'origine d'une bulle électrique réglable (180 mm de course), d'un éclairage 100 % LED, d'un système de contrôle de couple HSTC, d'une prise USB-C ou du système de démarrage et d'ouverture sans clef Smart Key.

Le Forza 750 2025 est disponible en beige mat (une nouveauté 2025), noir mat et gris avec sabot noir, le Honda Forza 350 est pour sa part disponible en rouge et gris (nouveauté 2025), noir, blanc mat, gris mat avec graphisme et surpiqûres de selle Rouge (Édition Spéciale, nouveauté 2025) tandis que le Honda Forza 125 2025 sera décliné en bleu mat et blanc mat (nouveauté 2025), gris, gris mat et gris mat avec graphismes exclusifs et jantes Bronze (Édition Spéciale, nouveauté 2025).