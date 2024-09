Nouveau style et équipement revu pour le Honda X-ADV 2025

Inventant un nouveau segment en mixant un maxiscooter avec un trail, à la façon des SUV du marché automobile, le Honda X-ADV 750 connaît un beau succès commercial depuis son lancement en 2016 avec plus de 76 000 exemplaires écoulés en Europe.

Une réussite que la marque japonaise compte faire perdurer en 2025 avec un scooter largement revu, notamment au niveau de sa face avant, qui intègre désormais une double optique avant à LED avec feux de jour et clignotants intégrés (une première mondiale sur une moto).

Autre première, le Honda X-ADV 2025 est dorénavant composé de nombreux matériaux biosourcés et recyclés (Durabio issu de la biomasse) au niveau de son habillage et de sa bulle, réglable sur cinq positions différentes contre trois auparavant.

Si la selle reste perchée à 820 mm de hauteur, elle a été redessinée pour faciliter la pose des pieds et la manipulation du scooter pour le conducteur, et est fabriquée avec une mousse plus dense de 10 % afin d’améliorer le confort.

Secondé par une boîte à gants, le coffre éclairé de 22 litres abrite aussi une prise USB-C intégrée. Toujours connectable via l’application « Honda Road Sync », l'instrumentation gagne un nouvel écran TFT de 5 pouces et dispose désormais d'une commande intuitive et rétroéclairée, disposée à gauche.

Une transmission DCT affinée pour le Honda X-ADV 750 2025

Côté mécanique, le Honda X-ADV est toujours animé par un bicylindre de 749 cm3 qui développe 58,6 chevaux et offre un couple de 69 Nm. Équipé d’un accélérateur électronique TBW, l’X-ADV dispose de quatre modes de conduite prédéfinis, et d’un mode paramétrable. Le système de contrôle de couple HSTC (Honda Selectable Torque Control) propose quant à lui 3 niveaux d’intervention ainsi que de nouveaux réglages sur les modes Gravel ou Rain.

Revue à l’occasion du millésime 2025, la transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) dispose d’une cartographie de passage automatique des rapports qui tient compte du mode de pilotage choisi et offre des réactions plus douces à basse vitesse.

La partie cycle du Honda X-ADV 2025 (237 kg tous pleins faits) reste similaire à celle du modèle précédent avec un cadre en acier tubulaire, une fourche inversée de 41 mm, un bras oscillant en aluminium et un amortisseur arrière Pro-Link, des roues de 17 pouces à l’avant et 15 pouces à l’arrière ainsi que des freins à doubles disques de 296 mm à l’avant et un disque de 240 mm à l’arrière.

Disponible en trois coloris : noir, gris mat et blanc, le Honda X-ADV 2025 est également décliné dans une édition spéciale jaune mat, et affiché à partir de 12 999 €.