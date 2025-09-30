Honda CB500 Super Four : voici les photos officielles de la nouvelle moyenne cylindrée japonaise

Après une première présentation en Chine lors du salon local de la moto, la Honda CB500 Super Four découvrira bientôt l’Europe, avec des premiers pas attendus lors du prochain salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain.

Avant de pouvoir vous la présenter dans les moindres détails, on peut déjà profiter des premières images officielles dévoilées par Honda de la version qui sera commercialisée en Asie et qui sera vraisemblablement très proche de celle que nous découvrirons dans les concessions européennes dans le courant de l’année prochaine.

Le modèle inédit repose sur une motorisation quatre-cylindres en ligne de 502 cm3 qui offre une puissance estimée entre 75 et 80 chevaux complétée d’une boîte de vitesses à six rapports et d’un accélérateur électronique offrant cinq modes de conduite : Urban, Sport, Rain, et deux modes personnalisables. La moto sera également déclinée en version bridée A2. La CB500 Super Four sera également équipée d’un système E-Clutch de seconde génération, intégré différemment à la moto que celui que l’on a découvert il y a maintenant deux ans.

La version européenne bientôt présentée ?

La moto disposera aussi d’un phare avant rond à LED, d’une instrumentation moderne confiée à un écran TFT, d’une fourche inversée KYB, d’un monoamortisseur arrière, de freins Nissin, de pneus de 120/70ZR17 à l’avant et 160/60ZR17 à l’arrière.

Présentée officiellement en Chine il y a quelques jours, la nouvelle Honda CB500 Super Four, qui sera également déclinée en 400 sur certains marchés devrait être disponible en Europe au printemps prochain.