Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Cb

Honda CB500 Super Four : voici les photos officielles de la nouvelle moyenne cylindrée japonaise

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Présentée en Chine il y a quelques jours, la nouvelle Honda CB500 Super Four arrivera sur le marché dans le courant de l’année 2026. Avant de la découvrir plus en détail, voici de quoi se familiariser avec l’une des nouveautés majeures Honda.

Honda CB500 Super Four : voici les photos officielles de la nouvelle moyenne cylindrée japonaise

Après une première présentation en Chine lors du salon local de la moto, la Honda CB500 Super Four découvrira bientôt l’Europe, avec des premiers pas attendus lors du prochain salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain.

Avant de pouvoir vous la présenter dans les moindres détails, on peut déjà profiter des premières images officielles dévoilées par Honda de la version qui sera commercialisée en Asie et qui sera vraisemblablement très proche de celle que nous découvrirons dans les concessions européennes dans le courant de l’année prochaine.

Honda CB500 Super Four : voici les photos officielles de la nouvelle moyenne cylindrée japonaise

Le modèle inédit repose sur une motorisation quatre-cylindres en ligne de 502 cm3 qui offre une puissance estimée entre 75 et 80 chevaux complétée d’une boîte de vitesses à six rapports et d’un accélérateur électronique offrant cinq modes de conduite : Urban, Sport, Rain, et deux modes personnalisables. La moto sera également déclinée en version bridée A2. La CB500 Super Four sera également équipée d’un système E-Clutch de seconde génération, intégré différemment à la moto que celui que l’on a découvert il y a maintenant deux ans.

La version européenne bientôt présentée ?

Honda CB500 Super Four : voici les photos officielles de la nouvelle moyenne cylindrée japonaise

La moto disposera aussi d’un phare avant rond à LED, d’une instrumentation moderne confiée à un écran TFT, d’une fourche inversée KYB, d’un monoamortisseur arrière, de freins Nissin, de pneus de 120/70ZR17 à l’avant et 160/60ZR17 à l’arrière.

Présentée officiellement en Chine il y a quelques jours, la nouvelle Honda CB500 Super Four, qui sera également déclinée en 400 sur certains marchés devrait être disponible en Europe au printemps prochain.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Honda

Voir toute l'actu Honda

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/