La nouvelle Honda CB500 Super Four se dévoile

Annoncée depuis plusieurs mois par nos confrères japonais, la nouvelle Honda de moyenne cylindrée CB500 Super Four a été dévoilée en Chine ce week-end.

Ce modèle inédit repose sur une motorisation quatre-cylindres en ligne de 502 cm3 qui offre une puissance estimée à environ 80 chevaux. La moto sera également déclinée en version bridée A2 pour les marchés européens.

Avec son design inspiré de celui de sa grande sœur, la CB500 Super Four devrait venir titiller la fibre nostalgique, tout en apportant son lot d'équipements modernes comme le système de transmission automatique E-Clutch développé par Honda, et qui devrait équiper de plus en plus de modèles de la marque dans le futur.

Le système a d'ailleurs évolué puisqu'il est désormais intégré à gauche de la moto, et semble avoir été perfectionné par Honda avec une seconde génération. L'instrumentation est également moderne avec un écran TFT couleur de cinq pouces.

Une nouvelle venue sur le marché des roadsters de moyennes cylindrées

Le roadster néo-rétro dispose d'une partie-cycle plus traditionnelle avec un cadre en acier utilisant le moteur comme élément porteur. On retrouve à l’avant une fourche inversée KYB et à l’arrière un bras oscillant en aluminium associé à un monoamortisseur utilisant le système ProLink. Le freinage est confié à des étriers radiaux Nissin.

Présentée en Chine, la nouvelle Honda CB500 Super Four, qui sera également déclinée en 400 sur certains marchés, notamment asiatiques, devrait être disponible en Europe au printemps prochain. Les prochaines semaines devraient nous permettre d'en apprendre plus sur cette nouveauté 2026 de la marque ailée.