Une Honda CB400F pour inaugurer la nouvelle gamme de motos de moyenne cylindrée

Si la future Honda CB1000F a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, elle pourrait être suivie d'une déclinaison de plus petite cylindrée, la CB400F.

Cinquante ans après la sortie de la CB400F (CB400 Four), le constructeur japonais pourrait décider de jouer sur la corde de la nostalgie et ressortir une version modernisée de son roadster, toujours reposant sur une motorisation quatre-cylindres.

Une moto de moyenne cylindrée qui reprendrait le design néo-rétro de la future Honda CB1000F, le roadster au look vintage basée sur la plateforme de la Hornet 1000.

Concernant cette nouvelle CB400F, nos confrères japonais de Autoby se sont déjà essayés à imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler, prenant pour base la CB1000F récemment présentée et en appliquant les mêmes codes esthétiques à la moyenne cylindrée.

Un nouveau roadster néo-rétro attendu chez Honda

C'est donc sans surprise que l'on peut aisément penser que la CB400F pourra compter sur un phare avant rond ainsi qu'un échappement façon mégaphone, des éléments iconiques des motos aux looks vintages. Concession à la modernité, on devrait également retrouver le nouveau système Honda E-Clutch, une innovation qui élimine le besoin d'un levier d'embrayage manuel, simplifiant ainsi la conduite et augmentant le confort du pilote.

La presse japonaise précise également que cette nouvelle CB400F, qui ferait partie d'une nouvelle gamme de moyennes cylindrées Honda, devrait être produite en Chine, et ceci dans le but évident de réduire les coûts de fabrication afin de proposer un modèle le plus accessible possible.

Sa présentation pourrait avoir lieu avant la fin de l'année en cours (lors du prochain salon de Milan?), pour une commercialisation sur le marché espérée en 2026.