Après son V5 de 250 ch, ZXMoto s’attaque au monument BMW : une « GS chinoise » arrive-t-elle en 2027 ?

Cette fois, la ressemblance devient difficile à ignorer À l'EICMA 2025, le moteur n'avait fait qu'une apparition furtive. Un an plus tard ou presque, les choses deviennent beaucoup plus concrètes.

Lors du CIMA de Chongqing en septembre 2026, ZXMoto a exposé un véritable prototype de son nouveau bicylindre à plat. Et son architecture générale évoque immédiatement une certaine spécialité bavaroise.

Le constructeur chinois annonce une cylindrée d'environ 1 000 cc, pour une puissance attendue supérieure à 100 ch. Mais les chiffres sont presque secondaires. C'est en regardant comment ZXMoto a construit son boxer que le projet devient beaucoup plus intéressant.

Boxer, refroidissement liquide et cardan : le territoire de la GS

Les deux cylindres opposés sont refroidis par liquide, tout en restant directement exposés au flux d'air. Le vilebrequin est disposé longitudinalement et la puissance doit être transmise à la roue arrière par arbre. Difficile, évidemment, de ne pas penser à BMW.

Même l'organisation des flux rappelle les boxers allemands modernes : admission sur la partie supérieure des cylindres et échappement vers le bas, une disposition adoptée par BMW sur ses moteurs refroidis par liquide. La forme des culasses laisse également envisager une distribution à double arbre à cames en tête.

ZXMoto ne semble donc pas simplement avoir retenu le principe historique du moteur à cylindres opposés. Il explore une architecture globale étonnamment proche de celle qui constitue depuis des décennies l'identité mécanique de BMW Motorrad.

Et ZXMoto prépare même son équivalent de l’ASA

La comparaison devient encore plus troublante avec la transmission. Zhang Xue a annoncé que ce nouveau boxer pourrait recevoir une boîte automatisée AMT. Là encore, BMW possède désormais sa propre réponse avec l'Automated Shift Assistant, ou ASA, proposé sur ses dernières générations.

Les premières images du prototype ZXMoto montrent néanmoins toujours un sélecteur au pied, ce qui laisse envisager différents modes de fonctionnement ou différentes versions.

La recette commence donc à être familière : Boxer longitudinal, refroidissement liquide, cardan, grosse cylindrée et transmission automatisée. Il ne manque presque plus que la moto autour.

Une 1000X ADV pour aller chercher la GS ?

ZXMoto n'a pas encore officiellement dévoilé le modèle de série qui recevra ce moteur. Mais un gros trail routier constitue le candidat évident. La marque dispose déjà de la 820X ADV dans sa future gamme. Une 1000X ADV représenterait donc une appellation parfaitement logique pour installer au-dessus d'elle un nouveau porte-drapeau.

Et avec un boxer de plus de 100 ch et une transmission par cardan, difficile d'imaginer que ZXMoto ne regardera pas directement vers le marché occupé par la BMW GS. Une présentation pourrait intervenir dès l'EICMA 2026 pour une commercialisation en 2027, mais tant que ZXMoto ne l'a pas confirmé, le calendrier comme le nom du modèle doivent rester au conditionnel.

Zhang Xue n’en est plus vraiment au stade des maquettes

Le fondateur de ZXMoto, Zhang Xue, avait auparavant participé à l'ascension de Kove et semble désormais vouloir reproduire cette accélération sous sa propre marque. ZXMoto a déjà développé son trois-cylindres de 820 cc, avec des niveaux de puissance pouvant dépasser 100 ch, et prépare surtout un spectaculaire V5 de 1 000 cc annoncé à plus de 250 ch.

Le boxer raconte cependant une ambition différente. Le V5 sert à démontrer jusqu'où ZXMoto pense pouvoir aller en performances. Le boxer pourrait montrer quels marchés la marque veut désormais conquérir.

Les constructeurs chinois ne se contentent plus des petites cylindrées

Il y a encore quelques années, l'industrie chinoise attaquait principalement les constructeurs européens et japonais par le prix, les petites et moyennes cylindrées et des équipements particulièrement généreux. Cette période n'est pas terminée.

Mais ZXMoto, Benda et d'autres commencent désormais à investir des architectures mécaniques beaucoup plus ambitieuses. Et cette fois, ZXMoto semble s'approcher d'un symbole.

Le boxer est indissociable de l'identité BMW depuis plus d'un siècle. Associé au cardan et installé dans un gros trail, il devient presque immédiatement synonyme de GS dans l'imaginaire motocycliste.

ZXMoto n'a encore officiellement présenté aucune « GS chinoise ». Mais son nouveau moteur rassemble déjà une quantité assez impressionnante de pièces du puzzle. Si le prochain EICMA voit apparaître autour de ce boxer un gros trail baptisé 1000X ADV, personne ne pourra vraiment prétendre être surpris.