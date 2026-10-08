Avant de dégainer ses grosses nouveautés qui seront au catalogue en 2027, Honda peaufine certaines valeurs sûres.

C’est le cas de la Honda CMX500 Rebel. Le cruiser de moyenne cylindrée, qui voit débarquer depuis plusieurs semaines en face de lui des nouveaux concurrents venus de Chine va profiter d’une mise à niveau technologique pour son millésime 2027.

Ne cherchez pas d’évolutions esthétiques ou mécaniques, vous seriez déçus, Honda a fait le choix de la continuité. On retrouve donc toujours le même look, et le bicylindre de 471 cm3 développant 46 chevaux, idéal pour les jeunes permis A2.

En revanche, côté transmission, il y a du nouveau avec l’introduction de la technologie E-Clutch sur le cruiser. Inauguré sur les CB650R et CBR650R, le système Honda E-Clutch arrive désormais sur la CMX500 Rebel et permet au pilote de démarrer, de s’arrêter et de passer les rapports (montée et descente) sans jamais toucher au levier d’embrayage, simplement en actionnant le sélecteur au pied. Le levier manuel reste toutefois bien présent, et fonctionnel à tout moment si le pilote souhaite rependre la main.

E-Clutch et écran TFT couleur pour 2027

L’autre grande nouveauté apportée au millésime 2027 de la Rebel de moyenne cylindrée se situe au niveau de l’instrumentation, avec l’ajout d’un tout nouvel écran TFT couleur circulaire de 3,5 pouces, qui vient remplacer l’ancien cadran LCD.

Un nouveau module à six boutons disposé sur le comodo gauche du guidon facilite la navigation dans les menus de manière plus intuitive.

Une vaste gamme d’accessoires est aussi disponible individuellement (levier de frein réglable, bulle haute, porte-bagages solo, sacoches cavalières en cuir) ou dans le cadre de packs spécialement composés (Confort : porte-bagages arrière, dossier passager et poignées chauffantes, Voyage : sacoches latérales en nylon droite et gauche, Style : protections de réservoir centrale et latérale, caches et soufflets de fourche avant, tête de fourche et selles pilote et passager Custom).

La Honda CMX500 Rebel 2027 sera disponible en deux coloris : noir mat et marron, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé par la marque.