Le MotoGP dévoile son nouveau format de week-end pour 2027
En plus de la nouvelle réglementation technique (moteurs 850 cm³), le championnat de MotoGP adoptera en 2027 un déroulement de week-end profondément révisé. La grande nouveauté : l’introduction d’une séance de qualifications dédiée à la course Sprint du samedi.
Grand chambardement en perspective pour la saison 2027 de MotoGP !
Outre le nouveau règlement technique, avec le passage à des motos de 850 cm3, la catégorie reine du championnat du monde MotoGP va subir de profonds changements au niveau du format des week-ends, avec l’introduction d’une séance de qualification dédiée à la course Sprint du samedi.
Dans ce nouveau format, le vendredi commencera par une première séance d’essais libres (FP1) de 45 minutes. L’après-midi, la Practice qu’on connaît aujourd’hui sera remplacée par une deuxième séance d’essais libres (FP2) de 30 minutes qui ne comptera pas pour l’accès aux autres séances. La journée de vendredi se terminera ensuite par la nouvelle séance de qualifications Sprint de 15 minutes, ouverte à tous les pilotes, qui déterminera les positions de départ de la course Sprint du samedi après-midi.
Les pilotes MotoGP commenceront leur samedi par la FP3, qui est une séance d’essais libres de 20 minutes, avant les qualifications du Grand Prix. Tous les pilotes participeront à la Q1 du Grand Prix, et seuls les 12 premiers se qualifieront pour la Q2. La journée du samedi se terminera par la course Sprint.
Le dimanche, le warm-up des MotoGP aura désormais lieu après les courses Moto3 et Moto2. En effet, la voie des stands sera ouverte pendant 10 minutes pour plusieurs tours de reconnaissance afin de laisser les pilotes tester leur moto avant le départ. La course principale débutera ensuite avec la grille établie à l’issue des Q1 et Q2.
Le nouveau programme des Grand Prix de la catégorie MotoGP
Vendredi :
FP1 : 45 minutes
FP2 : 30 minutes
Qualifications Sprint : 15 minutes
Samedi :
FP3 : 20 minutes
Qualifications du Grand Prix Q1 : 15 minutes (tous les pilotes)
Qualifications du Grand Prix Q2 : 15 minutes (les 12 premiers de la Q1)
Tissot Sprint MotoGP : grille de départ basée sur les qualifications Sprint
Dimanche :
Grand Prix Moto3
Grand Prix Moto2
Grand Prix MotoGP : grille de départ basée sur les qualifications du Grand Prix
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