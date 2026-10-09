Avec 529 unités deux-roues immatriculés en septembre dernier (+ 20,5 % par rapport à septembre 2025), la marque Voge a participé activement à l’offensive chinoise sur le marché moto français.

En constante progression, les motos chinoises grappillent de plus en plus de parts de marché aux marques historiques, notamment grâce à des politiques tarifaires particulièrement agressives.

Et la dernière offre lancée par Voge pourrait finir de convaincre les sceptiques.

Jusqu’au 30 novembre prochain, les motards peuvent profiter de l’opération « Dès Maintenant, je roule en Voge », et bénéficier d’une remise exceptionnelle sur deux modèles phares de la gamme du constructeur premium du groupe Loncin : le roadster R 625 et le trail d’aventure DS 800 Rally.

Jusqu’à 1 000 euros de remise

Arrivée sur le marché l’année dernière, la Voge R 625 repose sur un moteur bicylindre de 581 cm3 qui offre jusqu’à 64 chevaux en configuration full et 48 chevaux en version A2, pour un couple maxi de 57 Nm à 6 500 tr/min. Habituellement proposée à 5 795 €, elle bénéficie d’une remise de 805 € pour passer sous la barre des 5 000 €, à 4 990 €.

Concernant le trail d’aventure DS 800 Rally, la remise est encore plus importante : - 1 000 €. Cette concurrente des Yamaha 700 Ténéré, Honda 750 Transalp, Suzuki 800 V-Strom DE mais aussi les Aprilia Tuareg, voire de la KTM 790 Adventure est animée par un bicylindre de 800 cm3 développant une puissance de 94 chevaux et un couple de 81 Nm.

Jusqu’à la fin du mois de novembre, la Voge DS 800 Rally est affichée à 7 995 € au lieu de 8 995 €.