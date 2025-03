Le Segway E150S, équivalent 50 cc dans la catégorie L1e-B, est destiné aux déplacements urbains fluides. Il propose une puissance de 2,7 kW avec un pic à 3,6 kW, permettant une accélération dynamique. En configuration standard, il offre une autonomie de 60 km avec une seule batterie, mais peut être configuré avec jusqu'à trois batteries pour atteindre 180 km. Il dispose également d’un système de freinage ABS avancé et d’un tableau de bord TFT intelligent, qui permet aux conducteurs de suivre en temps réel leur navigation, la vitesse, l’état de la batterie et plus encore. Ce modèle sera disponible en quatre coloris différents, avec des finitions brillantes ou mates, pour s’adapter à tous les goûts.

Quant au Segway E250S, il est destiné à ceux qui recherchent plus de puissance et de performance. Avec une vitesse maximale de 90 km/h et une puissance de 5 kW (7,5 kW en crête), ce modèle de la catégorie L3e-A1 est conçu pour une conduite plus dynamique. Il dispose d’une autonomie pouvant atteindre 165 km avec trois batteries, et comme l’E150S, il est équipé d'un tableau de bord TFT intelligent et d’une sécurité renforcée, incluant des freins à disque hydrauliques et un phare LED Class D pour une visibilité accrue.

Les deux modèles sont dotés de systèmes de sécurité avancés comme le Smart Traction Control et un système de gestion de batterie intelligent (BMS), garantissant longévité et performance optimisées. Côté confort, Segway a intégré une selle biplace retravaillée et un espace de rangement de 34 litres, pratique pour transporter un casque ou d’autres effets personnels.

Les eScooters E150S et E250S seront disponibles en Europe à partir de la fin du premier semestre 2025, offrant ainsi une option de mobilité durable, performante et connectée pour les conducteurs urbains.