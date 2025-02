Segway Xyber : le cyclomoteur électrique qui se prend pour une moto

Présenté il y a maintenant plusieurs mois, le Segway Xyber incarne les nouvelles ambitions de la marque sur le marché de la mobilité électrique.

Après avoir cessé la production de son modèle phare, le gyropode, Segway se concentre désormais sur la commercialisation de modèles de deux-roues plus conventionnels, notamment avec ses trottinettes et scooters électriques.

Ayant pour ambition de s’imposer sur un marché encore émergent, le fabricant a également dévoilé il y a quelques mois le Xyber, un concept de deux-roues hésitant entre le vélo et la moto. Un modèle dont on connaît à présent toutes les caractéristiques.

Le Segway Xyber embarque ainsi un moteur électrique de 6 kW (3 kW lorsque le Xyber est équipé d’une seule batterie) placé dans la roue arrière et offre une vitesse maxi de 56 km/h. Deux modes de conduite sont ainsi possibles pour son utilisateur, une assistance au pédalage de 12 niveaux ou un simple boost à l’accélération via trois niveaux : Eco, Sport et Race.

Un style de petite moto électrique pour le Segway Xyber

Les 2,88 kWh offerts par les deux batteries (1,44 kWh pour chaque) assurent une autonomie de 180 kilomètres selon les données transmises par le fabricant.

Côté partie-cycle, on retrouve sur le Xyber une fourche de 110 mm à l’avant, et un amortisseur arrière de 100 mm à l’arrière et des freins à disques à l’avant (220 mm) comme à l’arrière (180 mm).

Doté d’une instrumentation TFT couleur avec connectivité Bluetooth, le Segway Xyber est déjà disponible en précommande aux États-Unis, avec un tarif de 2 999 $, soit environ 2 910 €.