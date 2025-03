Segway brade ses scooters électriques !

Alors que les nouveautés électriques signées Segway, les scooters E150S et E250S, sont annoncées dans les points de vente pour les prochaines semaines, la marque américaine réagit à la fin du bonus écologique pour les deux-roues.

Le premier constructeur mondial d’EDPM (Engins de Déplacements Personnel Motorisés), répond ainsi sans tarder au changement de réglementation et la fin du coup de pouce gouvernemental pour l'achat d'un scooter électrique en 2025 en annonçant de grosses promos sur ses modèles E125S, E110S et E300SE jusqu’au 15 mai 2025.

Le E125S Blanc profite ainsi 400 € de remise immédiate, soit plus que l’ancien bonus écologique (320 €), avec un tarif affiché jusqu'à fin mai de 3 499 € au lieu de 3 899 €. Le E110S (toute couleur sauf blanc) bénéficie quant à lui de 400 € de remise immédiate, soit quatre fois plus que l’ancien bonus écologique, et est disponible à 1 999 € au lieu de 2 399 €. Le modèle est même disponible dès 1 799 € au lieu de 2 399 € (600 € de remise immédiate) en coloris blanc.

Le best-seller de la gamme Segway, le scooter E300SE, profite pour sa part d'un top-case d’une valeur de 159 € offert.

Jusqu'à 600 euros de remise sur les scooters électriques Segway

Ultra-connectés, les scooters électriques Segway proposent une autonomie allant de 75 km pour le E110S à 140 km pour le E125S, avec une seule charge et une recharge facile sur prise secteur grâce à la batterie amovible.

Des offres à saisir sur les scooters électriques Segway jusqu'au 15 mai prochain.