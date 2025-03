Motos trop bruyantes, l'Europe prend une mesure radicale !

Les motos sont-elles vraiment trop bruyantes ?

Le sujet, qui fait débat jusqu'au sein de la communauté motarde, semble tranché pour les autorités européennes, avec l'approbation d'une nouvelle réglementation CE 92.03 relative à l'homologation des systèmes d'échappement des deux-roues motorisés.

Cela ne vous dit sans doute rien, et pourtant elle va bientôt changer beaucoup de choses pour les motards.

Comme cela avait été évoqué il y a près de deux ans, et selon l'ambition de l’Association européenne des constructeurs de motos (ACEM), l'Europe va désormais imposer aux fabricants de silencieux « aftermarket » (non d'origine), de supprimer la possibilité d'extraire les chicanes, aussi appelées « DB Killer ».

Akrapovic, Leo Vince, Ixil, Mivv, Arrow, Termignoni, etc., les spécialistes en équipement qui permettent de gagner quelques décibels sont nombreux sur le marché. Si les modèles de pots d’échappements vendus actuellement en Europe sont aujourd’hui homologués car équipés de chicanes amovibles, prenant la forme d’un tube perforé qui permet de limiter le bruit sans nuire au bon fonctionnement de l’échappement, cela va donc bientôt changer.

L'action d'enlever la chicane de son pot d'échappement est déjà illégale, elle deviendra donc tout simplement impossible.

Les chicanes amovibles, c'est de l'histoire ancienne

La nouvelle législation pour les silencieux précise donc que les échappements devront dorénavant être inviolables, à charge des fabricants de prendre les mesures nécessaires pour que « l’intégrité des échappements ne soit pas facilement compromise », autrement dit, de rendre les chicanes impossibles à démonter.

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans une tendance globale de chasse au bruit que font les motos (pour ne pas aller jusqu'à dire chasse aux motos…).

En France, le bruit des motos sera prochainement vérifié lors du contrôle technique à l'aide d'un sonomètre et en cas de non-conformité aux données figurant sur la carte grise entraînera la présentation de la moto à une contre-visite après une remise en conformité.

De nouvelles mesures anti-bruit alors qu'une loi existe mais n'est que rarement appliquée

Un nouvel écrémage qui vient en complément de la loi déjà existante concernant le bruit des deux-roues motorisé : 71 décibels maximum pour les deux-roues jusqu’à 50 cm3, 75 décibels pour les deux-roues entre 50 et 80 cm3, 77 décibels pour les deux-roues entre 80 et 175 cm3, 80 décibels pour les deux-roues de plus de 175 cm3.

Une loi peu appliquée sur nos routes par les forces de l'ordre. Rares sont en effet les motards à s'être fait arrêter et sanctionner pour le bruit de leur monture.

En Allemagne ou en Autriche, certaines portions de routes sont même carrément interdites à toutes les motos durant certains week-ends, ou à des horaires définies. Et ce cette fois sans distinction ni de notion de motos « bruyantes » ou non.

L'association européenne de motocyclisme, la FEMA, se trouve quant à elle partagée sur cette nouvelle norme européenne : « une petite proportion de motocyclistes estime encore acceptable de retirer les silencieux des systèmes d'échappement ou d'installer des systèmes illégaux. Cela nous porte préjudice à tous. La position de la FEMA est que les limites de bruit ne doivent pas être abaissées davantage, mais des niveaux de bruit excessifs sont également néfastes pour nous. »

Encore une fois, l'abus d'une minorité va impacter tous les motards. Une histoire sans fin.