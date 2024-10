KTM 1390 Super Duke GT 2025 : Préparez-vous à être ébloui

Le cœur de la nouvelle KTM 1390 Super Duke GT est un moteur bicylindre en V de 1 350 cc, une évolution du moteur utilisé sur la 1390 Super Duke R Evo. Bien que la cylindrée ne semble augmenter que légèrement par rapport à la version précédente, passant de 1 301 à 1 350 cc, les améliorations de performance sont claires. Ce nouveau moteur délivre une puissance de 188 chevaux à 10 000 tr/min, contre 174 chevaux à 9 500 tr/min pour la version précédente, tandis que le couple maximal passe de 141 Nm à 145 Nm.

Cette augmentation des performances est rendue possible en grande partie grâce à l'introduction du système de distribution variable "Cam-Shift" de KTM, qui optimise les performances à bas et haut régimes, autorisant ainsi une conduite souple et puissante dans toutes les situations.

La KTM 1390 Super Duke GT 2025 bénéficie d'un châssis dérivé de la Super Duke R Evo, remplaçant la conception antérieure utilisée sur le modèle GT avant 2020. Ce nouveau cadre permet d'augmenter la capacité de chargement et de transporter plus facilement des passagers et des bagages, consolidant ainsi son caractère de "Gran Turismo". La moto est également équipée d'un bras oscillant redessiné et de roues en aluminium plus légères, contribuant à une réduction de poids d'environ 3 kilos par rapport à son prédécesseur.

Les dimensions de la nouvelle Super Duke GT ont été ajustées pour améliorer la maniabilité et le confort. Avec une longueur de 2 139 mm, elle conserve une silhouette similaire à celle de la version précédente, mais la largeur accrue à 929 mm suggère une amélioration du confort, notamment pour le passager. La bulle est désormais réglable en hauteur, offrant une meilleure protection contre le vent et les intempéries.

Un autre point notable est la suspension semi-active WP, qui permet de régler automatiquement l'amortissement en fonction des conditions de route, ainsi que les freins Brembo Monoblock à quatre pistons, garantissant une sécurité optimale même lors de conduites sportives.

La KTM 1390 Super Duke GT 2025 intègre également des technologies modernes telles que des phares à LED et, potentiellement, un radar frontal, déjà présent sur d'autres modèles de KTM comme le Super Adventure. Cette moto conserve un réservoir de 23 litres, offrant une autonomie de plus de 320 kilomètres, idéale pour les longs trajets.

Avec un lancement prévu au printemps prochain, la KTM 1390 Super Duke GT 2025 promet d'être un modèle phare du segment des motos sportives et touristiques. Le prix devrait dépasser les 23 000 euros, faisant de cette moto un choix haut de gamme pour les amateurs de sensations fortes et d'aventures sur route.