La remplaçante de la KTM RC390 est prête, et vient d’être présentée en Chine.

Tout sauf un hasard puisque la 450 RC a été développée en collaboration avec CFMoto, et est largement inspirée de son homologue chinoise, la CFMoto 450SR-S.

On retrouve en effet au coeur de la sportive autrichienne le même bicylindre parallèle de 449 cm³ à 270° que sa cousine Chinoise. En revanche, il offre sur la 450 RC jusqu’à 55 chevaux. La KTM dispose également d’un monobras oscillant inédit qui la distingue du modèle de CFMoto et lui permet d’économiser 3 kg, avec un poids en ordre de marche de 168 kg.

C’est sur la partie-cycle que KTM fait la différence. KTM utilise des composants WP : la fourche Apex de 43 mm de diamètre est réglable en compression et en détente. L’amortisseur WP permet le réglage de la précharge et de la détente. La 450 RC est aussi l’une des premières KTM à être équipée de freins WP Braking Systems. Le disque avant de 320 mm est pincé par un étrier radial à quatre pistons, complété par un disque arrière de 240 mm avec un étrier à simple piston.

Un modèle réservé à la Chine ?

L’ABS est sensible à l’angle d’inclinaison et peut être désactivé à l’arrière en mode Supermoto. Trois modes moteur sont disponibles de série et un mode Track optionnel. Parmi les autres équipements, on retrouve le contrôle de la pression des pneus, l’antipatinage, le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes.

On ignore encore pour le moment si cette sportive de moyenne cylindrée sera également proposée en Europe, alors qu’un développement conjoint avec, cette fois, le géant indien Bajaj est aussi évoqué concernant les futurs modèles KTM de ce segment.