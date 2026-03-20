Le feuilleton KTM n’aura de cesse de nous étonner.

Alors que l’on pensait l’avenir de KTM assuré par l’apport des capitaux apportés par son partenaire industriel de longue date, l’Indien Bajaj, la marque autrichienne a décidé de rebattre les cartes, et d’ajouter un nouveau rebondissement à un dossier déjà bien chargé.

Échaudée par la prise de pouvoir de Bajaj, et ses positions parfois extrêmes concernant l’industrie moto européenne, KTM ne souhaite dépendre de personne et vient de prendre une décision radicale : reprendre le contrôle de son avenir.

La marque autrichienne a sollicité plusieurs banques et obtenu un prêt de 550 millions d’euros avec un objectif très clair : renforcer sa trésorerie et rembourser l’argent qui lui a permis de survivre il y a un an à peine (450 millions). Autrement dit, KTM ne veut plus dépendre de Bajaj ; ils veulent retrouver leur autonomie et reprendre en mains leur destin, et cela passe par le remboursement de l’argent amené par le groupe indien.

KTM joue-t-elle à se faire peur ?

Un plan risqué malgré tout : le prêt de 550 millions d’euros doit être remboursé sur cinq ans, avec un taux d’intérêt variable oscillant entre 5 % et 9 %. De plus, pendant cette période, KTM ne pourra pas distribuer de dividendes, ce qui signifie que tous les bénéfices devront être réinvestis dans l’entreprise.

Au-delà de l’aspect financier, KTM cherche à éviter que son avenir ne soit dicté de l’extérieur, dans un contexte où les grands groupes asiatiques gagnent en influence, notamment l’Inde.

Le plan industriel devrait toutefois rester inchangé puisque le partenariat entre KTM et Bajaj est bel et bien toujours d’actualité : l’Inde produira les motos d’entrée et de milieu de gamme, tandis que l’Autriche conservera les aspects stratégiques avec la conception, la recherche et développement, ainsi que la production des modèles les plus haut de gamme du catalogue.