Prenez la super énervée KTM 1390 Super Duke RR et dépouillez-la de tous ses éléments nécessaires pour rouler en toute légalité sur route, et vous obtenez la déclinaison la plus ultime du roadster autrichien : la Track.

Exclusivement réservée à un usage sur circuit, la 1390 Super Duke RR Track ne possède ni clignotants ni aucun équipement associé à une utilisation sur route.

Une cure de minceur qui a permis à KTM de réduire le poids total de 9 kg par rapport à la Super Duke RR et de 20 kg par rapport à la Super Duke R, deux motos avec lequel il est possible de rouler sur les routes en toute légalité. Cette réduction est obtenue grâce à l’utilisation de fibre de carbone pour la carrosserie, de jantes en magnésium forgé, de visserie en titane et d’un système électronique simplifié. L’échappement est un modèle Akrapovič Evolution Line en titane.

La première Duke conçue exclusivement pour la piste

Côté châssis, KTM utilise des suspensions WP Pro Components, un système de freinage Brembo de compétition (aux spécifications Superbike) et des pneus Michelin Power Performance Slick. L’ensemble est conçu pour la piste, sans aucun compromis pour d’autres usages.

Le cœur de la bête reste le bicylindre de 1 350 cm³, à la technologie Camshift (distribution variable) et qui développe 193 chevaux et un couple de 145 Nm.

Résolument « Ready to Race », la KTM 1390 Super Duke RR Track est limitée à seulement 100 exemplaires. Affichée à 39 999 euros, soit 10 000 de plus que la 1390 Super Duke RR (facturée 29 999 euros mais homologuée pour la route) la bête de piste autrichienne arrivera dans les concessions dès le mois de mai prochain.